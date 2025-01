Videocast do Grupo Bradesco Seguros tem a participação de Beth Goulart

O Grupo Bradesco Seguros lançou um novo episódio do videocast “Comece Agora”, iniciativa que traz reflexões sobre a jornada para uma vida mais longa e significativa. Com a participação da atriz Beth Goulart, o bate-papo terá como tema “A importância de uma vida com propósito”. Essa é mais uma das ações do Grupo Segurador relacionada à longevidade, tema de grande interesse da população brasileira.

No episódio, disponível no canal da seguradora no YouTube, a convidada compartilha dicas sobre como viver uma vida com mais alegria e sabedoria, além de discutir a importância de deixar um legado. “Os debates sobre uma vida mais longeva com qualidade estão sempre presente em nossas iniciativas. O ‘Comece agora’ permite levar informações relevantes e reflexões com convidados inspiradores, como a Beth Goulart”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de marketing do Grupo Bradesco Seguros.