Videocast do Grupo Bradesco Seguros discute saúde mental

Já está no ar o 2º episódio do videocast ‘Jornada Conectada’, do Grupo Bradesco Seguros. Nesta edição, a apresentadora Lívia Torres recebe Gabriella Braga, psicóloga da Rede de Clínicas Meu Doutor Novamed, para falar sobre saúde mental, abordando como identificar sentimentos e analisá-los em busca do equilíbrio emocional.

Durante a conversa, a especialista convidada deu dicas para melhorar a saúde mental, em prol de uma vida mais feliz e leve. “Devemos partir do princípio que o básico funciona. Sono, alimentação e atividade física são necessidades que precisam estar atendidas frente aos desafios que encontramos no dia a dia”, explica Gabriela sobre algumas das dicas compartilhadas.

Lívia Torres também ressalta que o tema saúde mental é relativamente recente. Assim, a psicóloga orientou sobre como controlar os sentimentos. “Por meio do autoconhecimento, conseguimos entender nossas emoções e para o que elas servem, aprendendo algumas estratégias de regulação das próprias emoções e, assim, levando um pouco de leveza para as experiências vivenciadas”, diz a especialista.

O episódio pode ser visto aqui.