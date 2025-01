Tokio Marine faz doação para vítimas dos temporais em Ipatinga

Além de provocar mortes, as fortes chuvas que atingiram a cidade de Ipatinga (MG), no início do mês, afetaram cerca de 85 mil moradores, levando o Poder Municipal a decretar estado de calamidade pública. Diante das consequências da tromba d´água e ciente de seu papel social, a Tokio Marine doará 5 toneladas de itens, entre alimentos e produtos de higiene e limpeza, à Prefeitura de Ipatinga, que ficará responsável pela distribuição.

A ação está em sinergia com o pilar Tokio ESG, que fomenta iniciativas voltadas para os campos Ambiental, Social e de Governança, e pelo qual a Companhia reforça seu compromisso com os 4C’s: Comunidade, Corretores, Colaboradores e Clientes.

Diante das graves ocorrências que têm atingido municípios em todo o Brasil devido às mudanças climáticas nos últimos anos, a Tokio Marine também tem adotado uma série de medidas para auxiliar seus Parceiros de Negócios e Clientes como priorização de atendimento no Contact Center, deslocamento de equipes de Assistência 24 horas e rapidez no pagamento de indenizações, entre outras.