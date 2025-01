Unicred nomeia Alexandre da Silveira como Diretor de Tecnologia.

A Unicred do Brasil, sistema de cooperativas financeiras voltada ao setor da saúde, anuncia a nomeação de Alexandre da Silveira como seu novo Diretor de Tecnologia. Silveira assume a posição com o objetivo de liderar iniciativas que promovam a transformação digital e otimizem os serviços oferecidos aos seus cooperados.

Com ampla experiência como executivo de TI no mercado financeiro, tendo passagem por grandes empresas, conselhos e startups, Silveira chega à Unicred com o compromisso de aprimorar as plataformas digitais da cooperativa.

“O objetivo é construir soluções financeiras baseadas em tecnologias escaláveis e seguras, utilizando arquitetura de sistemas flexíveis e que se integrem perfeitamente aos nossos processos”, afirma o novo diretor.

A nova gestão deve se concentrar no desenvolvimento de soluções tecnológicas que integrem inovação e eficiência, com foco na construção de plataformas digitais robustas e que garantam a personalização dos serviços, atendendo às especificidades do setor.

“A utilização das tecnologias em nuvem, da integração de APIs e da Inteligência Artificial será essencial para otimizar a experiência do cooperado, facilitando o acesso a serviços financeiros de forma ágil e segura”, destaca Silveira.

Sob a nova liderança, a Unicred tem como objetivo acelerar ainda mais o seu crescimento por meio da expansão de sua presença digital. A estratégia sistemática da cooperativa trará uma abordagem integralmente focada na tecnologia com visão a solucionar as crescentes necessidades de um setor que reúne mais de 23 milhões de pessoas e movimenta R$ 692 bilhões, de acordo com o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024, do Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).