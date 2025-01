SURA: 80 anos de inovação e crescimento no mercado de seguros

EXCLUSIVO – Em 2024, a Seguros Sura celebra 80 anos de história, marcados por uma sólida trajetória na América Latina e quase uma década de presença no mercado brasileiro. Durante esse período, estabeleceu um modelo de negócio baseado na conexão genuína com todos os públicos com os quais se relaciona, refletindo seus princípios de respeito, transparência, equidade e responsabilidade.

Desde a chegada ao Brasil, em 2016, a companhia apresentou um crescimento contínuo, atingindo marcos importantes, como em 2022, quando registrou pela primeira vez R$1 bilhão em prêmios emitidos. Hoje, a seguradora opera com escritórios em nove cidades e está presente em todas as regiões do país, por meio de um modelo híbrido que combina times locais e parcerias estratégicas com 19 assessorias.

De acordo com Daniel Betancur, Vice-presidente de Clientes, Canais e Acessos da Sura no Brasil, a companhia destaca-se pela capacidade de identificar riscos e tendências, oferecendo soluções personalizadas que vão além do seguro tradicional. “Queremos entregar bem-estar e competitividade sustentável aos nossos clientes e parceiros. Essa abordagem nos posiciona como a escolha preferida de corretores e empresas em todo o Brasil”, afirma.

UMA TRAJETÓRIA DE PIONEIRISMO E EXPANSÃO

Fundada em 1944, a Sura iniciou suas atividades com o objetivo de oferecer soluções de seguros personalizadas e eficientes. Ao longo dos anos, a empresa expandiu sua atuação para diversos ramos como vida, saúde, automóvel e residencial, consolidando uma posição de destaque.

A Sura olha para o futuro com otimismo e confiança. A empresa está preparada para enfrentar os desafios do mercado e continuar crescendo de forma sustentável. A digitalização, a personalização e a sustentabilidade são algumas das principais tendências que guiarão a estratégia da Sura.

Na Colômbia, a seguradora construiu um legado de marcos históricos que reflete a busca constante por inovação e excelência.

APOIO À CULTURA

Desde 1971, com a criação da Fundação Sura, a companhia apoia iniciativas culturais e artísticas que reforçam sua conexão com as comunidades em que atua.

A Sura integra a promoção da cultura e das artes à sua gestão, contribuindo para a visibilidade da expressão popular e a conservação do patrimônio cultural. Ao patrocinar projetos culturais, a empresa acredita no impacto que quer entregar dentro e fora do ecossistema de seguros.

No Brasil, essas ações incluem a participação em eventos como a 27a Bienal Internacional do Livro de São Paulo e promoção de atividades internas com o objetivo de revelar os atentos artísticos dentro da companhia. O musical “Para Siempre Sura”, é um exemplo recente. Apresentado no teatro Ítalo Brasileiro, idealizado e produzido por um grupo de 25 colaboradores, o espetáculo foi resultado de oito meses de ensaios semanais e envolveu os times internos em diversas funções. A apresentação, voltada para os próprios colaboradores, seus familiares e corretores, reflete a proposta de valor da companhia, que busca promover o desenvolvimento e o bem-estar de maneira integral.

Além disso, no escritório de São Paulo, as salas de reunião ho- menageiam grandes escritores brasileiros como Adélia Prado, Jorge Amado, Mário Quintana, Cora Coralina e as paredes do 6o andar ganharam ainda mais vida ao receber um painel do artista Pardal – grafiteiro paulistano que criou uma arte exclusiva sobre a história da empresa.

MODELO DE GESTÃO E FOCO EM INOVAÇÃO

O crescimento da Sura no Brasil reflete escolhas bem sucedidas: diversificação da carteira e potencialização dos corretores, que respondem por 82% dos prêmios emitidos, por meio da segmentação de mercado. Produtos como seguros de vida em grupo, empresarial, bicicletas e soluções inovadoras, como o MobiLivre (seguro de franquia), têm ganhado espaço no setor.

Em entrevista, Daniel conta que o modelo de gestão da Sura é focado na boa segmentação de corretores, de papéis e responsabilidades e que, por isso, a empresa é capaz de acelerar o crescimento, ao mesmo tempo em que mantém uma consistência nas ações nos canais de vendas. Todos os processos estabelecidos nessa régua de relacionamento buscam sempre entregar um melhor serviço para os parceiros de negócios, baseado numa relação que seja benéfica para todos os agentes da cadeia.

Olhando para os últimos três anos, o executivo diz que a Sura registrou o crescimento contínuo de prêmios emitidos de 16% e 12% respectivamente para 2022 e 2023 com expectativa de crescimento maior para 2024.

Com metas expressivas para o futuro, a Sura busca ampliar as operações no país, investindo em novas instalações. Exemplo disso, é a expansão no interior de São Paulo e a forte presença na região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), regional que contribuiu com 57% do faturamento da companhia entre 2023 e 2024.

Para Betancur, a presença da Sura na região Sul do país fortalece o relacionamento com os parceiros de negócios, promove mais autonomia para entender as necessidades locais e a coloca mais presente no dia a dia dos 300 corretores que atuam nos três estados. De olho no potencial econômico, a Sura também aumentou em 2024 sua presença pelo interior de São Paulo, em cidades estratégicas como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caraguatatuba, Pindamonhangaba e Lorena.

NA VANGUARDA

A Sura é pioneira em seguro pessoal de mobilidade no Brasil com o MobiLivre. Essa proteção está atrelada ao segurado, não somente ao seu veículo de transporte, garantindo mais tranquilidade nos deslocamentos diários.

Em sua atuação no Brasil, a empresa busca reforçar suas parcerias com corretoras e empresas alinhadas às tendências de transformação digital para adoção de novas tecnologias, que trarão benefícios e impulsionarão o negócio.

Com uma rede de distribuição abrangente, a Sura conta com a expertise de corretores e assessorias de seguros em todo o território nacional para comercializar suas soluções. “Nossa competitividade de mercado vem crescendo e somos gratos pela relação genuína que temos com nossas corretoras, assessorias e serviços de afinidade”, comenta Daniel.

A Sura explora regiões onde não possui presença física por meio de assessorias de seguros, oferecendo uma gama de produtos que atendem às necessidades de diversos segmentos, como residencial, empresarial PME e vida em grupo PME. Isso permite que a empresa alcance um público mais amplo e diversificado, fortalecendo sua posição no mercado. A parceria com as assessorias também contribui para a agilidade na comercialização de produtos que não demandam análise complexa da mesa de subscrição, como seguros de bicicleta e MobiLivre. Os resultados são expressivos, com um crescimento de 34% no canal até outubro.

Para Betancur, a extensão continental do Brasil exige alternativas, diante disso, o trabalho das assessorias é fundamental, especialmente em regiões menos exploradas.

METAS PARA O FUTURO

Betancur destaca que, sob sua análise, o setor de seguros tem como desafios a necessidade de adaptação às possíveis mudanças regulatórias e o aumento do número de eventos climáticos extremos, o que deixa muito evidente também a necessidade de uma consciência pública sobre a importância de uma segura- dora em tempos de crise.

“Queremos entregar bem-estar e competitividade sustentável aos nossos clientes e parceiros. Essa abordagem nos posiciona como a escolha preferida de corretores e empresas em todo o Brasil”

Diante disso, a Sura está comprometida em tornar sua presença no Brasil como uma catalisadora de bem-estar tanto para pessoas quanto para empresas. Isso porque, fiel ao princípio que guia toda a companhia, há uma preocupação genuína com o desenvolvido das cidades brasileiras. “Nosso desejo é potencializar, trazer força de crescimento. Seja para nossos colaboradores e suas famílias, para os bairros no entorno de nossos escritórios, para o país quando investimos em esporte, arte e cultura e, também, para os nossos clientes, não apenas no momento do sinistro”.

Daniel ainda conta que os oito anos de operação da Sura no Brasil têm sido um período marcado por aprendizados constantes e uma transformação organizacional que fortaleceu a cultura da companhia. Para 2024, a expectativa é fechar o ano com R$1,5 bilhão em prêmios emitidos e um crescimento de 24% em relação ao ano anterior.





*matéria originalmente publicada na edição #304 da Revista Apólice