Latin Re tem nova head comercial da Latin Wholesale

Referência no mercado de seguros e resseguros, a Latin Re anuncia a chegada de Juliana Leite como gerente comercial da Latin Wholesale. Com mais de 12 anos de experiência no setor, Juliana traz um histórico profissional sólido e uma visão estratégica inovadora para alavancar o crescimento da empresa.

Iniciando sua carreira no segmento de seguro garantia, Juliana consolidou sua expertise como corretora especializada em garantia, seguro de crédito e risco político, além de desempenhar um papel técnico-comercial fundamental em diferentes frentes. Sua trajetória inclui a atuação como gerente comercial em duas das maiores seguradoras desse ramo.

“Estou muito animada e ansiosa para colocar minhas ideias em prática, testar as hipóteses que tenho em mente e fazer novas parcerias! Tenho certeza que essa operação irá crescer muito, sem perder o foco no cliente que faz parte do DNA da Latin Re,” compartilhou Juliana.

Com um olhar atento para o mercado local, Juliana acredita no potencial de crescimento do modelo de wholesales no Brasil. Sua abordagem estratégica combina inovação e foco em soluções diferenciadas:

“No seguro garantia, posso contribuir com meu conhecimento para identificar oportunidades e propor soluções que hoje não estão disponíveis no mercado. Nos demais ramos, buscarei novas parcerias que ofereçam alternativas inovadoras e diversificadas, sempre com um atendimento especializado,” afirmou.

A profissional também destaca sua motivação em integrar a equipe da Latin Re, citando o modelo inovador da empresa e as pessoas como os principais diferenciais:

“Inovar em um mercado conservador como o nosso é um desafio e um mar de oportunidades. Além disso, trabalhar com pessoas que admiro e me inspiro profissionalmente é um privilégio e um aprendizado diário.”

A Latin Wholesale administrou um volume de 100 milhões em prêmios nos diversos ramos em 2024, exceto benefícios, consolidando-se como uma operação robusta e diversificada no mercado.

Juliana planeja contribuir para o crescimento sustentável da Latin Wholesale, diversificando o portfólio de soluções e fortalecendo parcerias estratégicas. Com uma visão centrada no cliente e uma abordagem criativa para superar desafios, sua chegada reforça o compromisso da Latin Re em oferecer excelência no atendimento e inovação no mercado de seguros e resseguros.”