Seminário discute mercado de seguros e nova Lei de Carbono e Mudanças Climáticas

O Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV EAESP, em parceria com o Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros (IISR), realizará no dia 6 de fevereiro, das 9hs às 18hs, o seminário “Mercado de Seguros no contexto da nova Lei de Carbono e Mudanças Climáticas (Lei 15.042/24)”. Será na FGV EAESP, localizada na Rua Itapeva, 432, em São Paulo.

O seminário tem como objetivo debater os principais desafios e oportunidades para a expansão do mercado de carbono, especialmente com investimentos das empresas do setor de seguros previstos na Lei 15.042/24. Os interessados em participar devem se inscrever neste Link.

Confira abaixo a programação:

9h-9h40: Abertura

Gesner Oliveira, professor da FGV

Eugênio Montoro, professor da FGV

Adriano Candido Stringhini, professor da Fundação Dom Cabral

Alessandro Octaviani, superintendente da Susep

9h40-10h: Pausa para café

10h-12h30: Tema: Desafios para a regulamentação do Mercado de Carbono

Arnaldo Jardim, deputado federal

Cristina Fróes de Borja Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SPE/MF

Viviane Barreto, professora da Fundação Dom Cabral

Virgílio Viana, Fundação Amazônia Sustentável

12h30-14h30: Almoço

14h30-16h: Tema: Créditos de carbono e as oportunidades para o setor segurador

Alessandro Octaviani, Susep

Felipe Montenegro Mattos, Caixa Seguridade

André Dabus, Marsh

Ernesto Tzirulnik, IBDS

16h-16h30: Pausa para café

16h30-17h30: Painel sobre Estágio Atual e Perspectivas do Mercado de Carbono

Mario Mantovani, Fundação Florestal – ANAMMA

Fábio Galindo, Future Climate

Adriano Candido Stringhini, professor da Fundação Dom Cabral

Maria Belen Losada, superintendente de Mercados de Carbono (Itaú)

17h30: Encerramento

Gesner Oliveira (FGV)

Eugênio Montoro (FGV)