ENS oferece desconto de 15% em curso de formação

A ENS está com desconto de 15% no Curso para Habilitação de Corretores de Seguros para matrículas até 31 de janeiro. Em 50 anos de história, a ENS capacitou mais de 120 mil profissionais em cursos e exames, reconhecidos pela excelência de uma instituição que tem nota máxima do MEC.

Totalmente on-line e ao vivo, o programa tem duração de nove meses e confere aos aprovados certificado que possibilita dar entrada no registro profissional junto à Susep. As aulas terão início em 17 de março.

Demais Ramos

Outra opção do curso de formação que está disponível é a de Seguros de Danos (Demais Ramos), que complementa a formação dos corretores já habilitados em Vida e Previdência.

Marcadas para começar em 3 de fevereiro, as aulas duram cinco meses e também serão ministradas na modalidade on-line ao vivo, pelo moderno Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da ENS. Nos dois casos, o aluno pode escolher o turno em que estudará, manhã ou noite.

Interessados que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone 0800 025 3322 ou pelo e-mail inscricao@ens.edu.br.