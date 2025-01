Alliadoz levará corretores parceiros para Londres e Edimburgo

Principal programa de relacionamento voltado aos parceiros de negócios da Allianz Seguros, o Alliadoz chega com novidades em 2025. Ao longo do ano, a companhia distribuirá diversas premiações, distribuídas por categoria:

Corretores do segmento “Private” contam com benefícios exclusivos, entre eles conta corrente, atendimento exclusivo para sinistros, liberação de carro reserva e vidros, além da mesa Private, que concede mais flexibilidade nas cotações do seguro Auto.

Profissionais da categoria Diamante têm acesso à verba de assistência 24 horas, atendimento preferencial no call center, experiências no camarote da companhia no Allianz Parque, entre outros benefícios.

Aos parceiros “Esmeralda”, serão oferecidos itens como conta corrente, marketing cooperado e experiências exclusivas no escritório da Allianz.

Aos corretores “Topázio”, serão distribuídas mais de mil premiações na campanha “Bateu, Levou”, incluindo descontos em produtos e serviços de marcas parceiras e treinamentos presenciais.

Os 20 corretores dos segmentos “Diamante” e “Private” e os 10 corretores “Esmeralda” que mais pontuarem durante o Alliadoz 2025 viajarão para Londres e Edimburgo, com direito a acompanhante. Diferente das demais edições, desta vez, os destinos internacionais foram escolhidos pelos próprios corretores da categoria “Private”, que participaram de uma votação.

Os 150 corretores “Esmeralda” e os 10 profissionais “Diamante” e “Private” com o melhor desempenho também poderão curtir, com um acompanhante cada, o melhor um resort cinco estrelas no Brasil.

“Reconhecer o trabalho, a dedicação e o empenho dos nossos parceiros vai além de premiar resultados individuais. Trata-se de fortalecer uma rede de valor que impacta positivamente toda a cadeia do mercado segurador e a sociedade como um todo. Por meio do programa Alliadoz, criamos oportunidades para que os corretores não apenas cresçam em seus negócios, mas também contribuam para o desenvolvimento sustentável de diversos segmentos, como Automóvel, Vida, Massificados e Linhas Corporativas”, declara Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros.

O executivo reforça que um dos compromissos da Allianz é proporcionar experiências únicas e exclusivas, capazes de diferenciar e posicionar os parceiros como agentes de transformação no setor. “Ao alinhar objetivos comuns e oferecer incentivos alinhados às necessidades do mercado, promovemos o sucesso de cada corretor e um impacto positivo que reverbera em nossos clientes e comunidades. É assim que construímos, juntos, um setor mais forte, inovador e conectado com as demandas do futuro”, afirma. “Convido a todos os nossos parceiros a participar conosco do Alliadoz 2025.”

Como participar

Participam do programa corretores com cadastros ativos na Allianz em todas as linhas comercializadas pela companhia, que registrarem crescimento acima de zero sobre 2024. As pontuações envolvem produção total de 2025 nos ramos elegíveis e índices de diversificação e renovação. O período de pontuação da Alliadoz vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.