Copa de 2026 e a importância do seguro viagem

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, marcada para ocorrer entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá, aumenta o número de brasileiros que já iniciam o planejamento para acompanhar de perto o principal evento do futebol global. Além de passagens, ingressos e hospedagens, há um item que pode passar despercebido, mas cuja ausência pode representar um prejuízo financeiro: o seguro viagem. Segundo a Coris, especializada em assistência e seguro viagem, contratar esse serviço com antecedência é essencial para proteger o investimento feito, inclusive em caso de cancelamento por motivos imprevistos.

Embora muitas pessoas associem o seguro apenas a emergências médicas no exterior, sua contratação antecipada pode ser determinante para garantir reembolso em situações como problemas de saúde, acidentes ou questões familiares que impeçam a viagem.

“É comum pensar que o seguro só entra em ação durante a viagem, mas ele também pode proteger o investimento antes mesmo do embarque. Quem contrata com antecedência está amparado caso precise cancelar a viagem por motivos previstos em contrato”, afirma Claudia Brito, diretora comercial e de marketing da Coris.

Nos Estados Unidos, onde os custos médicos estão entre os mais altos do mundo, uma consulta de emergência pode ultrapassar US$ 1.500, enquanto internações hospitalares podem alcançar valores acima de US$ 500 mil. “É um risco financeiro real, ainda mais em viagens com grandes deslocamentos, multidões e sobrecarga em hospitais e aeroportos”, destaca Claudia.

Além da cobertura médica, o seguro viagem pode incluir proteção contra cancelamento de voos, interrupções por problemas de saúde, extravio de bagagem, despesas jurídicas e repatriação. “O seguro é, acima de tudo, uma forma de garantir previsibilidade. Com o dólar instável, proteger-se contra despesas inesperadas é uma decisão financeira estratégica”, acrescenta a executiva.

Segundo a Coris, muitos brasileiros ainda não consideram que, sem seguro, qualquer imprevisto será custeado com recursos próprios, em moeda estrangeira e com valores elevados. “Muitos turistas priorizam passagem, ingresso e hospedagem, mas esquecem que uma intercorrência simples pode comprometer todo o investimento. A contratação antecipada é a única forma de garantir cobertura completa, inclusive para situações que ocorrem antes do embarque”, conclui Claudia.