Susep acompanha discussões do BRICS

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela Diretora Júlia Normande Lins, acompanhou discussões de reuniões realizadas no âmbito do BRICS, no Rio de Janeiro.

O BRICS é um grupo formado por 11 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Atua como foro de articulação político-diplomática entre países do Sul Global e de cooperação em diversas áreas. Atualmente, o Brasil ocupa a presidência do grupo, que será assumida pela Índia em 2026.

No dia 4 de julho, Júlia acompanhou a 3ª Reunião de Representantes Técnicos dos Ministérios da Fazenda e Bancos Centrais do BRICS no Brasil (FCBD), encontro preparatório que reuniu vice-ministros e vice-governadores de bancos centrais. Foram debatidos temas como governança econômica global, financiamento climático e cooperação intra-BRICS. Pelo Brasil, particparam Tatiana Rosito, Secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, e Paulo Picchetti, Diretor do Banco Central do Brasil.

No dia seguinte, a diretora esteve presente na 1ª Reunião de Ministros da Fazenda e Presidentes de Bancos Centrais do BRICS no Brasil (FMCBG), encontro de alto nível voltado à discussão de perspectivas econômicas globais, promoção do multilateralismo e fortalecimento da cooperação entre os países-membros. Ao final, foram endossados documentos com os principais encaminhamentos. Representaram o Brasil o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Na declaração final da Cúpula do BRICS, foram citadas as discussões para fortalecer a capacidade de resseguro dos membros do BRICS, com a participação voluntária de agentes relevantes, incluindo reguladores, companhias de resseguro de países do BRICS e o Conselho Empresarial do BRICS por meio da força-tarefa endossada pelos ministros de finanças. O tema já vinha sendo discutido no âmbito da presidência brasileira do BRICS e, em abril, o Ministério da Fazenda e a Susep realizaram o seminário virtual “Cenário Global de (Re)Seguros”, com participação de autoridades dos países-membros e representantes do mercado.