Rock Your Business lança plataforma de IA para corretores

A Rock Your Business, plataforma de Inteligência Artificial desenvolvida pela Digital Breakfast, chegou ao mercado com foco em corretores de seguros. A ferramenta foi criada para auxiliar no planejamento e na produção de conteúdo digital voltado às corretoras.

A plataforma permite criar planejamento editorial, produzir textos para redes sociais, artigos e e-mails, receber sugestões de imagens e organizar calendários de comunicação. Segundo o material divulgado, o sistema utiliza informações sobre o perfil de cada corretora, como posicionamento, produtos, públicos, pilares de comunicação, estilo e tom de voz, para orientar a geração dos conteúdos.

A proposta é reduzir o tempo dedicado a tarefas relacionadas à produção de conteúdo e à organização da comunicação digital, especialmente entre pequenas e médias corretoras.

“O corretor não deveria precisar gastar horas pensando em pautas, estruturando calendários ou escrevendo cada publicação do zero. A tecnologia pode assumir grande parte desse trabalho operacional para que ele dedique mais tempo ao relacionamento com clientes, à construção de autoridade e à geração de novos negócios”, afirma Fábio Gabrielli, idealizador e desenvolvedor da Rock Your Business e especialista em marketing digital com atuação no mercado de seguros.

A Rock Your Business foi desenvolvida pela Digital Breakfast, consultoria especializada em estratégia, marketing digital, growth e Inteligência Artificial para o mercado de seguros. A empresa atua com seguradoras, corretores, assessorias e insurtechs.

A plataforma está disponível por meio de assinatura e oferece período de teste gratuito para novos usuários.