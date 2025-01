Sompo promove mudança na diretoria comercial

A Sompo está fazendo alterações na estrutura comercial. Desde o início de 2025, Rogério Santos, Diretor Comercial de Filiais e Canais, e Emerson Bueno, Diretor Comercial Megabrokers e Licitações, assumem a liderança da área e o relacionamento com corretores de seguros, respondendo diretamente a Alfredo Lalia Neto, CEO da companhia. Fernando Grossi encerra seu ciclo como Diretor Executivo Comercial, mas segue como consultor, contribuindo com sua expertise e conhecimento em projetos estratégicos, reforçando o compromisso da empresa de seguir com investimentos para estar em posição de destaque na área de seguros corporativos e de agronegócio.

Rogerio Santos, diretor comercial de filiais e canais

Por meio da nova estrutura, a Sompo pretende incrementar ainda mais o relacionamento com parceiros corretores de seguros, com o propósito de fomentar negócios, bem como seguir na expansão de abrangência e ampliação do portfólio de produtos, com objetivo de disponibilizar soluções completas para o gerenciamento de riscos dos clientes.

Emerson Bueno, diretor comercial megabrokers e licitações

“Fernando é uma autoridade quando o assunto é área comercial de seguradoras. Sua contribuição até o momento em cargos de liderança e na interlocução com o mercado foi inestimável para o desenvolvimento da Sompo”, destacou Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo.

Fernando Grossi encerra seu ciclo como Diretor Executivo Comercial da Sompo

“Após quase meio século de trabalho 24×7 dedicado ao mercado de seguros, o Fernando decidiu desacelerar para ter mais tempo com a família e amigos. Assim, nessa nova fase, a sua expertise será fundamental no desenvolvimento de projetos estratégicos para a Sompo. Emerson e Rogério, por sua vez, seguem com a missão de conduzir nossas equipes comerciais no dia a dia, para fazer com que a Sompo siga superando todas as expectativas, a exemplo do que observamos nos anos recentes”, comenta o executivo em referência ao crescimento médio anual de 23,2% no faturamento entre 2021 e 2024, contra 16,9% do mercado nos ramos em que a companhia atua hoje.