Lavoro fecha parceria com a Alper Seguros

A Lavoro, primeira distribuidora de insumos agrícolas da América Latina a ter ações listadas na Nasdaq, bolsa de valores americana, acaba de anunciar uma parceria com a Alper Seguros para comercialização dos seus produtos de seguros agrícolas. A divisão Alper Agro já segurou mais de 14 mil maquinários e mais de dois milhões de hectares e possui mais de R$ 40 bilhões em patrimônio administrado.

A chegada da Alper, possibilitará à Lavoro expandir seu portfólio de serviços, entregando soluções em todos os tipos de seguros para o agronegócio, aumentando a presença da distribuidora de insumos agrícolas nesse setor em todas as regiões nas quais atua.

“Com margens menores, devido a um cenário de incertezas, pautado pela volatilidade dos preços das commodities e eventos climáticos extremos, o agricultor brasileiro vem, cada vez mais, buscando ferramentas para proteger a sua produtividade e o seguro é uma delas. Indo ao encontro dessa necessidade, a Lavoro vem investindo no fortalecimento de seu braço de soluções em seguros agrícolas, firmando parcerias com empresas consolidadas do setor, como a Alper”, destaca Ruy Cunha, CEO da Lavoro.

A Alper Seguros distribuirá os produtos das seguradoras parceiras da Lavoro com exclusividade nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A comercialização já está disponível em todos os pontos de venda da companhia nessas regiões, seja nas lojas físicas ou por meio do atendimento a campo realizado pelo time comercial.

“A parceria com a Alper deve dar ainda mais tração ao projeto de seguro agrícola do grupo, levando soluções sob medida e multiculturas em toda área de atuação da Lavoro no Brasil”, comemora Guilherme Rosa, executivo responsável pela área de serviços da Lavoro.

“A Alper possui expertise comprovada no segmento agro, com atuação em várias culturas, além da diversidade nos tipos de seguros. Uma parceira como a Lavoro só reforça que estamos no caminho certo”, comenta André Lins, VP de Agronegócios da Alper.

“Poder atuar com produtores com culturas tão relevantes para nossa economia nos deixa ainda com mais apetite para trabalhar a diversificação e customização de seguros para o setor. Faremos um atendimento diferenciado, com conhecimento profundo do segmento, presença na ponta e tecnologia própria”, complementa Afonso Arinos, diretor de Agronegócios da Alper.

Dados do setor segurador brasileiro

Em um cenário de possibilidade de maior investimento do governo na subvenção ao crédito rural, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) estima que o seguro rural cresça 6% em 2025, 5,5 p.p. acima do estimado para 2024.

A baixa subvenção do governo tem trazido impactos profundos tanto para os produtores rurais quanto para o mercado segurador e a economia agrícola em geral. Sem esse apoio, muitos agricultores deixam de contratar seguros, expondo-se a riscos econômicos e climáticos cada vez mais severos.