Icatu Seguros tem vagas de emprego abertas em todo o Brasil

A Icatu Seguros está com vagas de emprego abertas para atuação na matriz da companhia, no Rio de Janeiro (RJ), e nas capitais Belém (PA), Teresina (PI), Recife (PE), Brasília (DF), Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG). As oportunidades abrangem cargos nas áreas de Tecnologia, Auditoria, Compliance, Operações e Comercial, entre outras.

Venha viver sua carreira na Icatu – Presente em todas as regiões do Brasil por meio de 39 filiais, a Icatu busca pessoas questionadoras e capazes de desenvolver soluções inovadoras, que tenham interesse constante em aprender e que ajudem a construir o futuro da companhia, em linha com o propósito de tornar as soluções de proteção e planejamento financeiro cada vez mais acessíveis e democráticas.

Benefícios – A Icatu preza por um ambiente de trabalho saudável, transparente e colaborativo, e oferece um pacote de benefícios único. Além de um robusto programa de treinamentos, a companhia oferece plano de saúde, participação nos lucros/resultados (cargos efetivos), horário flexível, auxílio-academia, previdência privada, auxílio-farmácia, vale-transporte, vale-refeição, entre outros.

Inscrições – Todas as vagas estão listadas na página oficial de vagas da Icatu disponível no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/icatuseguros, na aba “Oportunidades”. Entre os cargos com vagas em aberto, estão:

Rio de Janeiro (RJ) – matriz:

– Consultor Arquiteto de Soluções

– Arquiteto de Software Sr.

– Analista de Sistemas Jr.

– Desenvolver III

– Desenvolvedor III Backend – Cap

– Desenvolvedor III – Prev

– Desenvolvedor II (SISVIDA)

– Desenvolvedor III (SISVIDA)

– Auditor Sênior

– Coordenador de Operações

– Analista de Compliance Pleno

– Analista de Segurança da Informação Pleno

– Banco de Talentos (PcD)

Belém (PA):

– Assistente Administrativo Jr. (PcD)

– Gerente de Negócios Comissionado II

Teresina (PI):

– Gerente de Negócios Comissionado III

Recife (PE):

– Gerente de Negócios Comissionado I

Brasília (DF):

– Gerente de Contas I

Manaus (AM):

– Gerente de Negócios Comissionado I

Belo Horizonte:

– Gerente de Negócios Comissionado II