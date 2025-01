Sancor mostra Plano Ambição 2030 em encontro com assessorias

O dia 23 de janeiro foi marcante para a Sancor Seguros e suas assessorias parceiras. Com o tema “Conexões que vão além”, a matriz da seguradora sediou, pelo segundo ano consecutivo, o Encontro de Assessorias, reunindo 16 representantes de diversas regiões do país em um dia repleto de apresentações, planejamento estratégico e momentos de troca.



A abertura ficou a cargo do CEO Edward Lange, que destacou os resultados obtidos pela Sancor em 2024 e apresentou o Plano de Ambição 2030, abordando os pilares de expansão e as estratégias para os próximos anos. Na sequência, lideranças das áreas de Auto, Vida, Patrimonial e Riscos Técnicos apresentaram as inovações e diferenciais de suas carteiras.



Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Rogério Araújo, conhecido como “Rogerinho”, que compartilhou estratégias práticas sobre como vender mais seguros de vida. A abordagem leve e assertiva de Rogério destacou o potencial desse segmento no mercado e gerou reflexões valiosas para as assessorias presentes. O dia foi encerrado pelo CCO Paulo Dawibida ao lado da Gerente Comercial Rosangela Oliveira, que detalhou as metas para 2025 e reforçou o alinhamento estratégico necessário para alavancar os resultados em parceria com as assessorias.



Para Darcio Bento de Melo, da Mantiseg Assessoria em Seguros, o evento foi uma oportunidade de se conectar diretamente com os gestores da Sancor. “Toda a área de produto está com vontade de fazer negócio, isso é importante na cia, estão todos focados em atender as oportunidades que surgem, a abertura que os gestores de produto nos deram nos apoiam ainda mais a negociar e personalizar produtos que às vezes o mercado não atende.”, afirmou.

Já Paulo Rebellato, da FBR Assessoria em Seguros, destacou os resultados expressivos que superaram as médias do mercado. “Os resultados apresentados foram acima até do que o mercado tem apresentado, muito possivelmente porque a Sancor trabalha com N produtos… certamente estão encontrando formas de crescimento”, comentou.



Um ponto alto do encontro foi a apresentação do Plano Ambição 2030, que projeta um crescimento significativo da companhia nos próximos anos. Segundo Rebellato, o impacto dessa visão foi imediato. “A Sancor fechou 2024 com cerca de R$ 554 milhões em emissão e apresentou um plano para 2030 com a meta de alcançar R$ 1,7 bilhões. Essa perspectiva nos inspira e nos desafia a crescer juntos, expandindo nossas operações e aproveitando as novas oportunidades que surgirão com a entrada em praças estratégicas como São Paulo.”