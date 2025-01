Delta Fleet tem novo gerente comercial

O Delta Fleet, ecossistema de gestão de frotas da Delta Global, tem novo gerente comercial após a contratação de Felipe Gonzales Duarte. Com carreira consolidada na área de gestão de vendas e desenvolvimento de negócios, Duarte traz sua experiência para fortalecer a presença do Delta Fleet no mercado.

Formado em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina e com MBA em Gestão de Marketing e Varejo pela Universidade La Salle, o executivo possui trajetória profissional marcada por atuações em grandes empresas como Ipiranga, Hypera Pharma e Alelo.

“Com um time apaixonado por frotas, a Delta Global e sua vertical de negócios Delta Fleet está pronta para enfrentar o desafio de dobrar seu parque instalado em 2025. A meta inclui não apenas consolidar sua presença no mercado de transporte, mas também expandir para novos segmentos”, afirma Duarte.