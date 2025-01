Porto fecha parceria para plano de descarbonização

Como parte de sua estratégia de sustentabilidade e compromisso com a descarbonização, a Porto firmou uma parceria com a WayCarbon — empresa global especializada em soluções voltadas à transição para uma economia Net-Zero — visando estruturar um plano de descarbonização alinhado às melhores práticas globais e ao desenvolvimento de uma metodologia inédita para o cálculo das emissões seguradas.

O setor de seguros tem um papel fundamental na adaptação e mitigação das mudanças climáticas, garantindo proteção para empresas e indivíduos diante de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Com essa novidade, a Porto não apenas aprimora sua gestão de emissões, mas também amplia sua capacidade de apoiar clientes e parceiros em suas jornadas de descarbonização.

A companhia já realiza o inventário de emissões nos escopos 1, 2 e algumas categorias do escopo 3, e agora dá mais um passo na evolução desse mapeamento. O foco do novo projeto está na ampliação da mensuração das emissões indiretas da cadeia de fornecedores e, de forma pioneira no Brasil, na quantificação das emissões financiadas e seguradas pela empresa.

Para o cálculo, será adotada uma metodologia baseada nas diretrizes da Partnership for Carbon Accounting in Financials (PCAF), referência global na mensuração de impactos climáticos no setor financeiro. Já as emissões financiadas serão calculadas pela Porto Asset (investimentos e participações) e pelo Porto Bank (operações de crédito e financiamento).

“Sabemos que a transição para uma economia de baixo carbono exige esforços concretos e um olhar estratégico para toda a cadeia de valor. Essa metodologia é um marco na nossa jornada sustentável, pois nos permite entender com mais precisão os impactos de nossas operações e produtos, além de fomentar práticas mais responsáveis em nosso ecossistema”, destaca Viviane Pereira, gerente de Sustentabilidade da Porto.

O compromisso da companhia é atuar de forma proativa na construção de soluções que apoiem a transição para um futuro mais sustentável. “A adoção dessa metodologia nos permitirá estabelecer metas ainda mais robustas e eficazes, além de posicionar a Porto na vanguarda do setor ao integrar a gestão de emissões às suas operações e decisões estratégicas”, reforça Viviane.