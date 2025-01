Sancor Seguros: São Paulo é a terra das oportunidades

EXCLUSIVO – Presença física é fundamental para ampliar a penetração em qualquer mercado. Por isso, a Sancor Seguros optou pela contratação de Sandro Moraes, um profissional com mais de 30 anos de mercado de seguros, para guiar o departamento comercial da companhia no Estado, que responde por mais de 40% da arrecadação de prêmios em seguros.

A nova regional da Sancor Seguros irá atender todas as regiões de São Paulo (Metropolitana, Baixada Santista e Interior). Há três meses na companhia, Moraes será o responsável pela montagem da nova equipe comercial e pelo planejamento estratégico para iniciar a operação. “Trazer uma companhia para um Estado como São Paulo é uma missão desafiadora. A Sancor é uma seguradora de grande porte fora do Brasil, com sede na Argentina e presença no Uruguai e Paraguai”, explica Moraes, cuja carreira foi desenvolvida nesta região e que já possui relacionamento com os corretores de seguros locais.

A seguradora é multiproduto e multicanal. Neste momento, o foco está nos produtos de vida e riscos técnicos (produtos novos de riscos de engenharia, responsabilidade civil, garantia). “São novidades que a companhia vai trazer, assim como um programa exclusivo para os corretores”.

Os produtos de varejo, como o empresarial (comércio e ser viços), o residencial, o condomínio, o imobiliário, estão com exce lentes condições. “O seguro Carta Verde foi lançado recentemente e o corretor pode distribuí-lo facilmente para os seus clientes, por que ele pode ser comercializado através de um link acionado pelo cliente, que irá contratar pelo tempo que ele julgar necessário”, conta Moraes.

Para tornar a companhia mais próxima dos corretores de seguros, Moraes planeja realizar alguns road shows para mostrar a atuação da Sancor Seguros. “Seguro é credibilidade e nós temos to tal apoio tanto da sede na Argentina quanto dos líderes no Brasil”, comenta o executivo.

A Sancor vai ser um grande player dentro do negócio dos corretores de seguros. O diferencial da empresa é a atuação em diversos produtos. “Temos uma vitrine com produtos que podem aportar melhor distribuição para o corretor, além da sustentabilidade da companhia (o grupo que a sustenta). O principal bem do corretor são seus clientes e ele sabe que não pode confiar em aventureiros. Temos um grupo forte, com os melhores resultados da América La tina, com números positivos no Brasil. Temos uma área de sinistros fantástica, com processos tecnológicos que evoluíram muito e que vão contribuir para facilitar a vida dos profissionais que atuam em seguros”, adianta Moraes.



Ele completa: “Convidamos os cor retores a conhecerem a companhia, a se aproximarem. Estamos nos preparando para a decolagem da companhia, com seriedade e foco no aumento de share no mercado de São Paulo”.



*Matéria originalmente publicada na edição 304 da Revista Apólice