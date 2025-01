Bradesco Seguros oferece descontos para corretores e clientes

O Grupo Bradesco Seguros disponibiliza uma plataforma exclusiva de descontos, ofertas e cashbacks, com opções em mais de 600 lojas físicas e online. No Clube de Vantagens Bradesco Seguros é possível economizar e aproveitar momentos de lazer com benefícios que incluem cinema, teatro, viagens, restaurantes entre outros serviços.

Para acessar as ofertas, basta ser cliente ou corretor do Grupo Bradesco Seguros e possuir algum dos produtos da empresa, como Previdência, Vida, Auto, Residencial, Saúde, Dental e Capitalização. Não é necessário acumular pontos ou pagar taxas adicionais. Para acessar, basta realizar o cadastro no site.

“Nosso objetivo é ir além da segurança e proteção, proporcionando vantagens que agreguem valor ao dia a dia de nossos clientes e corretores”, destaca Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Segurador.