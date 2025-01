123Seguro e Vrio Corretora fecham parceria

Em uma iniciativa inovadora que promete melhorar o acesso dos brasileiros aos serviços de proteção no país, a 123Seguro e a Vrio Corretora firmaram um acordo estratégico para a distribuição de seguros de carros aos clientes do grupo via SKY. A parceria já está disponível para 100% dos clientes SKY e suas famílias em todo o país, com preços especiais, diferentes dos que serão ofertados ao mercado.

Os seguros de carro serão oferecidos tanto aos assinantes de TV por assinatura quanto aos usuários de internet banda larga por fibra óptica de SKY Fibra. Um dos grandes diferenciais da aliança está na experiência totalmente digital da 123Seguro, que proporciona uma jornada ágil e intuitiva para o cliente.

Conhecida pela sua atuação no setor de telecomunicações, a Vrio. Corp, conglomerado latino-americano de tecnologia de mídia, responsável pela SKY no Brasil, está se consolidando como uma empresa que vai além do entretenimento.

Com esta nova iniciativa da sua subsidiária Vrio Corretora, a empresa reforça seu compromisso em oferecer soluções completas que satisfaçam as necessidades dos clientes, agregando serviços seguros ao seu portfólio.

Com alianças semelhantes, a SKY já conseguiu comercializar mais de 500 mil seguros residenciais, proteção de celulares e prestamistas. O novo projeto de seguros automóveis representa uma expansão significativa desta oferta.

“A Vrio Corp. está continuamente inovando e ampliando seu portfólio, com o objetivo de, cada vez mais, oferecer uma jornada completa para os seus clientes. A parceria com a 123Seguro integra a estratégia de expansão de serviços, oferecendo o melhor da cobertura de seguro de carros, já consolidada no mercado, para os nossos assinantes, com condições especiais”, afirma Ricardo Lisseri, CEO da Vrio Corretora.

Entre os benefícios projetados para o cliente SKY, está a oferta de um ano de gratuidade da plataforma de streaming MAX, além de outros incentivos que ainda podem ser incluídos, para tornar a oferta ainda mais atraente.

Com o uso de cartão de crédito como forma de pagamento principal, o processo de adesão aos seguros será simplificado e sem vínculo com a fatura da SKY, garantindo praticidade aos clientes.

Reconhecida como uma das principais insurtechs da América Latina, a 123Seguro tem se destacado pela inovação em soluções de seguros. Fundada com o propósito de democratizar o acesso a produtos de proteção, a empresa já conquistou a confiança de milhares de clientes em países como Argentina, México e Colômbia, e vem crescendo exponencialmente no Brasil.

A plataforma reúne as melhores ofertas de diversas seguradoras, garantindo que cada cliente receba uma solução personalizada e adequada às suas necessidades. Essa abordagem vai além da simples contratação de seguros, oferecendo uma experiência integrada e eficiente, com foco em conveniência e praticidade.

“A parceria com a SKY é uma grande oportunidade para a 123Seguro expandir ainda mais sua presença no Brasil, aproveitando todo o potencial de uma base de assinantes robusta e diversificada”, afirma Marcelo Biasoli, Country Manager da 123Seguro. “Combinando nossa expertise em seguros digitais e a confiança que a SKY já conquistou junto aos seus clientes, acreditamos que podemos oferecer soluções de proteção mais próximas e relevantes, elevando ainda mais a experiência dos assinantes em todo o país”, disse.

A diversificação dos serviços da SKY vai ao encontro de uma estratégia clara: aumentar a penetração de produtos de seguro dentro de sua base já consolidada e, ao mesmo tempo, reforçar a fidelidade dos assinantes. Com a oferta de produtos personalizados e benefícios exclusivos, a expectativa é que o ciclo de vida do cliente com a marca seja prolongado.