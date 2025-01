Luiz Candreva é o primeiro palestrante confirmado do Conec 2025

O Sincor-SP acaba de divulgar o primeiro palestrante confirmado no Conec 2025, maior congresso de corretores de seguros do Brasil. O futurista e head de Inovação da Ayoo, Luiz Candreva, vai apresentar “6 lições sobre o futuro”, no dia 26 de setembro, às 9h10.

Um dos principais futuristas brasileiros, Luiz Candreva também é board member da Boali e da 4Pay, diretor de criação do Disruptive, professor da Fundação Dom Cabral e da HSM, palestrante com mais de 1.100 apresentações em diferentes países, colunista de diversos portais e grupos como CBN e CNN, além de ser recordista mundial de KiteSurfing.

Candreva é mentor do MIT Venture Services e de programas de inovação corporativa de empresas como Shell, EDP, Visa, Telefonica, entre outras. Sua rotina, repleta de viagens pelo Brasil e pelo mundo, representa importante conexão entre o racional futurista e o ensinamento máximo dos estóicos, de viver o presente.

“Nossa proposta com esta palestra é inspirar o corretor de seguros a pensar fora da caixa e mostrar que as oportunidades são infinitas quando se tem o olhar para o futuro”, destaca o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

O Conec 2025 vai ter como tema principal “SinergIA Digital” O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros. As inscrições para associados podem ser parceladas em até 10x de R$128. Os profissionais também têm opção de hospedagem no hotel Holiday Inn, que fica a 350m do local do evento. Neste caso, o valor em apartamento duplo está em 10x de R$300, com pagamento no cartão de crédito.