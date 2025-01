ENS oferece imersão e capacitação nos EUA para executivos

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) segue ampliando suas oportunidades educacionais e, em 2025, um dos principais destaques do calendário acadêmico são as Imersões Internacionais. Com destinos em Portugal, Espanha e Estados Unidos, as imersões oferecem aos participantes a chance de aprender com especialistas internacionais e vivenciar experiências práticas no exterior.

A primeira imersão será realizada nos Estados Unidos, de 27 de abril a 2 de maio, com o tema “Risk Management and Innovation”. O programa será conduzido em parceria com a Universidade de Connecticut (UConn) e promete uma experiência única, com aulas teóricas, visitas técnicas e oportunidades de networking com profissionais renomados do setor.

A imersão ocorrerá em duas etapas. A primeira será em Hartford, capital de Connecticut, no Graduate Business Learning Center, onde os participantes discutirão temas como transformação digital, inteligência artificial e gestão de riscos. Já a segunda fase será realizada em Nova Iorque, com visitas a empresas de destaque no mercado de seguros e inovação.

Este treinamento intensivo é voltado para profissionais com ensino superior completo e pelo menos dois anos de experiência no mercado de seguros ou áreas correlatas. A programação conta com tradução simultânea para as aulas acadêmicas, mas exige fluência em inglês, pois a etapa prática será conduzida integralmente nesse idioma.

As inscrições continuam abertas, mas as vagas são limitadas. Ex-alunos de MBAs e imersões da ENS, além de membros da Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), têm condições exclusivas de pagamento.