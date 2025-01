A YIA Broker está reforçando a parceria com companhias seguradoras e operadoras de seguros e planos de saúde. Cerca de 600 participantes são esperados nos treinamentos das marcas previstos em janeiro, online e presenciais.

O propósito desses encontros é entender as novidades de cada companhia e operadora sobre produtos, soluções, planos empresariais, regras de negócios, benefícios ao corretor, cliente PJ e cliente final (colaborador). Já aconteceram os treinamentos da Amil, Hapvida, Notre Dame Intermédica, MedSenior, GoCare, Bradesco Saúde, e está previsto ainda o encontro com a Operadora Alice.

Segundo a diretora de marketing da YIA Broker, Amanda Narcizo, os treinamentos focam ainda em marketing, vendas e campanhas dos meses coloridos. “Dessa maneira, o corretor tem mais previsibilidade de abordagens comerciais para atender a demanda dos seus clientes. Além disso, com mais conhecimento sobre cada operação, o corretor tem mais independência de atuação junto às plataformas das seguradoras e operadoras, gerando rapidez nas entregas”, explica.

Isso porque com mais de 2 milhões de novos postos de trabalho com carteira assinada nos dez primeiros meses de 2024 no Brasil, cresce também a demanda por planos empresariais, fortalecendo a economia e ampliando as coberturas nacionais. Segundo o Ministério do Trabalho e Empregos, os Estados que mais tiveram saldo de empregos foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, mostrando oportunidades de atuação do corretor de seguros nessas regiões.