Prudential do Brasil lança produto exclusivo para doenças tropicais

A Prudential do Brasil lançou um produto inédito no mercado que garante indenização em caso de diagnósticos de dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Denominado Doenças Tropicais, o novo produto possui duas opções de plano: individual e familiar, limitado a cinco pessoas, podendo ser cônjuge, filhos ou pais do titular da apólice.

“Estamos atentos ao cenário atual de saúde em todo país e, consequentemente, às necessidades dos nossos atuais e futuros clientes. Faz parte do nosso propósito desenvolver soluções inovadoras e capazes de apoiar a renda de milhares de famílias em momentos desafiadores. A simplicidade na contratação aliado a um custo acessível torna esse produto altamente atrativo”, afirma o vice-presidente de Marketing e Clientes, Carlos Cortez.

Um dos diferenciais do seguro Doenças Tropicais é o pagamento de indenização em dobro para internações com tempo superior a 48 horas. Outra garantia é o pagamento de até dois benefícios por pessoa. O titular do seguro deve ter a partir de 14 anos, sem limite de idade máxima, e sem a exigência de análise de risco. A cobertura da apólice é global e o capital segurado pode chegar a R$ 4,5 mil. O produto tem contratação digital e já está disponível para comercialização.

“Disponibilizamos no mercado mais um produto pioneiro pensado exclusivamente para este momento delicado de saúde que estamos enfrentando. Há diversos benefícios para o segurado se a doença coberta for diagnosticada. No plano familiar, por exemplo, os segurados com idade inferior a 14 anos podem resgatar seu benefício em forma de reembolso e custear despesas com diárias de cuidador e até aulas particulares, em caso de ausência escolar”, explica o diretor de Produtos da Prudential do Brasil, Dennys Rosini.

No início de março, a Prudential anunciou o pagamento de indenização por morte ou internação hospitalar por dengue, após alguns decretos estaduais declararem situação epidêmica em diversas regiões do país. A decisão da companhia seguiu o compromisso adotado em 2020 quando o mundo viveu a pandemia de Covid-19. Na ocasião, a empresa foi a primeira seguradora a anunciar o pagamento de benefícios relacionados à doença apesar da cláusula de exclusão de pandemias e epidemias. Agora, mais uma vez, a Prudential reforça seu propósito de proteção.

