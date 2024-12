Valor do seguro dos carros mais vendidos cai em novembro

Levantamento feito pela Minuto Seguros aponta que no mês de novembro, o valor do seguro para os carros mais vendidos no Brasil caiu significativamente. A redução média foi de 21,6% para homens e 17,2% para mulheres O recuo foi puxado principalmente por Salvador, que registrou redução de cerca de 30% nos valores das apólices tanto para o perfil masculino, quanto para o feminino.

“Em novembro, observamos uma queda expressiva no valor dos seguros tanto para homens quanto para mulheres. O ano está sendo marcado por muita variação de preços e essa queda grande no penúltimo mês pode indicar uma tendência de que 2024 vai encerrar com valores mais em conta para os motoristas”, destaca Michel Tanam, gerente comercial da Minuto Seguros.

“Com os dados de dezembro, vamos poder entender melhor o comportamento do mercado em 2024 e traçar um panorama para 2025”, sinaliza.

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) para determinar os dez carros mais vendidos no período.

Destaques de novembro:

(As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de novembro/24 contra outubro/24)

Salvador foi a capital com os menores preços médios para ambos os sexos. No perfil masculino a média foi de R$ 1.486,24 (-32%) e para o perfil feminino foi de R$ 1.577,01 (-29,2%). O Rio de Janeiro foi a capital com os maiores preços para os dois perfis, mas também registra uma redução nas apólices. Para os homens, chegou a R$ 2.203,03 (-15,8%) e para as mulheres R$ 2.274,24 (-13%). A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 1.708,47 (-21,6%) para o perfil masculino, e R$ 1.921,54 (-17,2%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas de valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

O Novo Polo Comfortline se mantém em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, registrando queda para o perfil masculino e feminino. No masculino, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ 1.715,82 (-20,1%). Já no feminino, é de R$ 1.822,99 (-22,1%).

A maior variação do modelo, tanto para os homens quanto para as mulheres, ocorre em Salvador, alcançando R$ 1.488,68 (-37,4%) e R$ 1.486,38 (-37,4%), respectivamente.

O Creta Action cai da sexta para a nona colocação na lista dos mais vendidos, e apresenta queda no valor médio para ambos os perfis, sendo a maior queda do período no masculino. Para os homens, o valor médio foi de R$ 1.723,90 (-25%) e para as mulheres de R$ 1.935,22 (-22,5%).

Florianópolis apresentou a maior variação para o veículo no perfil masculino, com valor médio de R$ 1.506,12 (-40,5%). Já para as mulheres, a maior variação se deu em Salvador, chegando a R$ 1.599,44 (-36,9%).

O T-Cross, que cai uma posição e fica em quinto colocado, apresentou diminuição nos dois perfis, sendo a maior queda no feminino. Para os homens, o valor médio é de R$ 2.177,82 (-20,5%) e para as mulheres fica em R$ 2.215,75 (-23,6%).

A variação mais expressiva para o perfil masculino se dá em Goiânia, onde o valor chega a R$ 1.951,24 (-35,9%), enquanto para mulheres se dá em Salvador, chegando a R$ 1.956,42 (-35,9%).

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.