Grupo Amil reafirma compromisso com a sustentabilidade em Relatório ESG

O Grupo Amil apresenta o seu Relatório ESG 2023, contemplando informações sobre os principais projetos e realizações da empresa no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Entre as ações socioambientais, cerca de seis mil pessoas foram beneficiadas através de investimentos em projetos sociais. O Grupo também reduziu a geração absoluta de resíduos em todas as suas unidades, passando de 15 toneladas em 2021 para 13 em 2023. O documento aborda ainda a nova missão da companhia – traduzida em uma única palavra, cuidar – e seus valores.

“A expertise dos profissionais do Grupo Amil, que tem 46 anos de atuação em saúde suplementar, fortalece sua credibilidade para atuar com responsabilidade e consistência sobre os desafios do setor. Com nosso time de lideranças e pessoas colaboradores, a empresa está otimista para uma fase de crescimento e prosperidade”, afirma Renato Manso, CEO da Amil.

Em 2023, o Grupo Amil se manteve focado em atender clientes e pacientes com a excelência que é a marca registrada da empresa. Ciente de seu papel no ecossistema de saúde, o Grupo se engajou em diversas ações setoriais, entre elas: diálogo sobre cuidados em saúde com as redes própria e credenciada, compartilhando perspectivas com médicos, hospitais e laboratórios farmacêuticos; combate às fraudes em conjunto com as entidades setoriais, informando e sensibilizando a população sobre como esse tipo de ação é prejudicial a todo o sistema de saúde do país; participação colaborativa em dezenas de audiências e consultas públicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no esforço conjunto de que a regulamentação gere sempre mais transparência e sustentabilidade; promoção de saúde para a população, com intensa participação de seus especialistas médicos em conteúdos de saúde e em veículos de imprensa.

A companhia possui uma Matriz de Prioridades ESG, na qual estão definidos os nove temas socioambientais e de governança corporativa considerados mais relevantes para a gestão da empresa. São eles: resíduos e materiais perigosos; ética e compliance; privacidade e segurança de dados; saúde e segurança da pessoa colaboradora; qualidade e segurança do produto/serviço; equidade nos serviços de saúde; saúde e bem-estar da pessoa consumidora; capital humano; diversidade e inclusão.

Cuidado socioambiental

Através de incentivo direto com investimento, o Grupo Amil apoiou 10 iniciativas em 2023, beneficiando diretamente cerca de seis mil pessoas. Entre os projetos de destaque estão os realizados com o Instituto Mara Gabrilli – Transformando Vidas, Instituto Vini.Jr e a Rede Brasil Afroempreendedora (Reafro).

No Programa de Voluntariado, que incentiva as pessoas colaboradoras e seus familiares a participarem de atividades de benefícios sociais, foram realizadas 11 ações presenciais e online, com a participação de cerca de 600 pessoas colaboradoras e mais de 1,7 mil horas doadas. Ao todo, mais de mil pessoas foram beneficiadas diretamente e mais de três mil indiretamente.

Entre as iniciativas da companhia focadas no cuidado socioambiental está o Programa Aventais Reutilizáveis, que incentiva o uso destes no lugar dos descartáveis, evitando a produção e descarte de materiais de uso único. Em 2023, foram consumidos 1,2 milhão de aventais reutilizáveis, evitando cerca de 36 toneladas de resíduos em aterros e a emissão de 7,05 toneladas de gases de efeito estufa.

Outro destaque é o Projeto Uninovo, que visa evitar o envio de uniformes e enxovais para aterros, transformando esses resíduos têxteis em novos materiais por meio de parceria com uma ONG. Os resíduos são processados por mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo inclusão social. Em 2023, foram enviados cerca de 4 mil quilos de resíduos têxteis para reciclagem.

Em 2023, a Amil expandiu o Programa Aterro Zero em duas unidades hospitalares no Rio de Janeiro, reduzindo a quantidade de resíduos recicláveis enviados para aterros por meio de conscientização, revisão de procedimentos operacionais e dimensionamento de coletores. E como parte dos esforços no sentido de evitar a produção de resíduos em atividades próprias, a companhia passou a utilizar um novo software para otimizar a gestão de resíduos, melhorando a agilidade e a confiabilidade dos dados – em conformidade com os requisitos legais e com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) de cada unidade.

Nova gestão – Missão e Valores

O Relatório apresenta a Cultura, Missão e Valores do Grupo Amil após a mudança de controle da companhia, com marco em 6 de fevereiro de 2024, quando foi formalizada a saída do UHG do Brasil e a transferência de controle do Grupo Amil para José Seripieri Filho, o Junior. A missão do Grupo é cuidar, e os valores são: Acolhimento, Agilidade, Relacionamento, Excelência, Performance e Coragem.

“Vivemos, dia após dia, cuidando das pessoas do nosso time, para que possam cuidar e servir a população que utiliza nossos produtos e serviços em saúde. Concentramos nossos esforços em servir sempre e melhor”, afirma Renato Manso.

O documento apresenta o atual Conselho Consultivo do Grupo Amil e aborda a reestruturação nas unidades de negócios da empresa, concentradas hoje em duas grandes frentes: Amil e Rede Total Care. A primeira lidera a operação dos planos médico e odontológico, enquanto a segunda engloba toda a rede assistencial própria do Grupo, que inclui hospitais, clínicas e centros de tratamento.

“Nossos times clínicos têm atuado para implementar programas de gestão de saúde cruciais para conciliar a melhor assistência para o paciente, sem desperdício e com a máxima eficiência. Compartilhamos com profissionais de saúde nossa perspectiva de medicina baseada em evidência e, com nossos beneficiários, orientações para receber o cuidado certo, seja na rede credenciada Amil ou na Total Care”, destaca Anderson Nascimento, CEO da Rede Total Care. Confira aqui o Relatório ESG 2023 do Grupo Amil.