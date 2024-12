Denis Morais é reeleito presidente da FenaCap

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) realizou eleições para a escolha de sua nova diretoria. A votação, feita em Assembleia Geral pelos representantes da instituição, ocorreu com chapa única. O novo mandato abrangerá o período de 7 de fevereiro de 2025 a 6 de fevereiro de 2028.

O atual presidente da entidade, Denis Morais, foi reeleito para seu segundo mandato. Com quase 40 anos de experiência nos setores de seguros e capitalização, Denis tem como missão assegurar condições para que o segmento, que opera no país há 95 anos, mantenha sua trajetória de crescimento.

“Estou muito honrado com este novo mandato. Vamos continuar unindo esforços e trabalhando em parceria com as associadas em prol do desenvolvimento do setor e, consequentemente, da economia do país”, afirmou o presidente reeleito e também vice-presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

A posse da nova diretoria ocorrerá em fevereiro de 2025.

Veja, a seguir, a chapa vencedora:

Presidente:

Denis dos Santos Morais – Brasilcap Capitalização S/A

Vice-Presidentes:

Alexandre Petrone Vilardi – Icatu Capitalização S/A

Américo Pinto Gomes – Bradesco Capitalização S/A

Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho – Capemisa Capitalização S/A

Wallace Behrend Harchbart – Brasilcap Capitalização S/A

Diretores:

Diego Zugno Kulczynski – Aplicap Capitalização S/A

Eduardo Nogueira Domeque – Cia Itaú de Capitalização

Gustavo Pimenta Germano Santos – XS4 Capitalização S/A (CaixaCap)

Hilca Gonçalves Vaz de Matos – Mapfre Capitalização S/A

Luciano Graneto Vieira – Kovr Capitalização S/A

Marcos Roberto Loução – Porto Seguro Capitalização S/A

Renato Bueno Terzi – Liderança Capitalização S/A

Rodrigo Monteiro de Barros – Zurich Brasil Capitalização S/A

Thiago Reus Rosa Lopes Estevem – Via Capitalização S/A

Vivian Freire de Oliveira – Santander Capitalização S/A

Conselho Fiscal

Efetivos:

Vinicius Marinho da Cruz – Bradesco Seguros S/A

Elida Cristina Cassunde dos Santos Lopes – Capemisa Seg Vida e Prev S/A

Anderson Alves Bastos – Icatu Seguros S/A

Suplentes:

Gustavo Genovez – 180 Seguros S/A

Katiene Keller Pereira – Kovr Seguradora S/A