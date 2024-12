Darwin Seguros amplia parceria com a Maxpar e inicia a Assistência Auto 24h em todo o Brasil

A Darwin Seguros ampliou a parceria com a Maxpar com a inclusão da Assistência Auto 24h, que garante uma série de serviços aos segurados, como: guincho, chaveiro, meio de transporte alternativo, pane seca, hospedagem, transporte para recuperação do veículo, troca de pneus e autossocorro. Essa solução é complementada com outras duas assistências da Maxpar que já eram oferecidas pela Darwin Seguros: Vidros e Faróis, Lanternas e Retrovisores.

Jacyara Silva, executiva de contas na Maxpar, destaca que a Assistência Auto 24h é essencial para garantir que o segurado tenha cobertura completa para o veículo em situações emergenciais. “Os serviços garantidos pela assistência são de fundamental importância em casos de emergências, como uma pane seca no meio da estrada ou um dano mecânico que impeça o motorista de chegar ao destino final, por exemplo. Por isso, nós, em parceria com a Darwin, estamos comprometidos em garantir que o atendimento ao segurado esteja sempre pautado pela agilidade e qualidade”, comenta.

Firmino Freitas, fundador e CO-CEO da Darwin Seguros, comenta sobre o fortalecimento da parceria da seguradora com a Maxpar Assistências. “Iniciamos nossa parceria com a Maxpar desde o início da nossa operação em 2022 e com apenas algumas soluções do Grupo Autoglass, mas dado o comprometimento na parceria e a qualidade nos serviços prestados, foi mais que natural a migração de um dos serviços mais importantes para os nossos segurados como a assistência 24h em todo o território brasileiro”, reforça.

O que está coberto na Assistência Auto 24h da Maxpar?

A assistência auto 24h da Maxpar contempla:

● Auto Socorro

Envio de socorro mecânico ou elétrico, caso haja pane no veículo do segurado.

● Guincho

Garante reboque do veículo segurado até uma oficina ou concessionária para reparos.

● Troca de Pneus

Envio de um profissional para realizar a troca do pneu danificado no local, mediante a existência do estepe do pneu.

● Chaveiro

Esta cobertura realizará a abertura do veículo, sem arrombamento e sem danos.

● Pane Seca

Ocorrendo a falta de combustível, a cobertura garante reboque até o posto de abastecimento mais próximo.

● Meio de Transporte Alternativo

Envio de um meio de transporte para o destino mais próximo, seja o retorno ao domicílio do segurado ou chegada ao destino da viagem.

● Hospedagem

Caso não tenha oficina aberta no momento do evento de pane mecânica ou elétrica, a cobertura garante o pagamento de diárias de hospedagem na mesma cidade para a qual o veículo foi rebocado.

● Transporte para Recuperação do Veículo

Disponibiliza ao segurado um meio de transporte para buscar o Veículo Segurado após reparo.

Para conferir todos os detalhes de cada serviço, é necessário acessar as condições gerais disponibilizadas pela companhia.