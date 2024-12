Rodobens quer garantir continuidade da renda para corretores de seguros

A Rodobens, especialista em projetos de vida, anunciou o lançamento do Projeto Sucessão, iniciativa que surge como solução para o desafio da força de trabalho no mercado de seguros. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), mais de 25 mil corretores de seguros no Brasil têm mais de 55 anos, número 175% maior ao de corretores com menos de 34 anos.

Esse cenário do setor traz à tona uma questão crucial: com a falta de sucessão planejada, muitos corretores podem enfrentar dificuldades financeiras após a aposentadoria, além de colocar em risco a continuidade das carteiras de clientes que construíram ao longo de suas carreiras.

Com o objetivo de resolver esse impasse e oferecer segurança financeira tanto para os profissionais quanto para o setor, o Projeto Sucessão surge como uma iniciativa pioneira que busca garantir a continuidade da atuação dos corretores, oferecendo alternativas que permitam uma transição planejada e sem perdas.

Voltado para corretores com uma carteira de clientes consolidada, mas que não têm sucessores ou cujos sucessores ainda não estão preparados para assumir o negócio, o Projeto Sucessão propõe um modelo que assegura a transição gradual das carteiras, oferecendo ao corretor uma remuneração progressiva ao longo dos anos, conforme a carteira é administrada por outra parte ou por um sucessor capacitado.

No caso de corretores sem sucessores, o projeto prevê o tombamento da carteira de clientes para a gestão interna da Rodobens, garantindo a continuidade da operação, com a administração da carteira e a prestação de contas mensais ao corretor. Para os corretores que têm sucessores, mas que ainda não estão totalmente preparados, será oferecido apoio no processo de capacitação desses profissionais – uma abordagem que visa não apenas manter o negócio funcionando sem interrupções, mas também fortalecer o mercado de seguros com profissionais cada vez mais preparados e alinhados às exigências do setor.

“Nosso objetivo com o Projeto Sucessão é oferecer uma solução que garanta que os corretores que contribuíram por anos para o crescimento do mercado de seguros possam se aposentar com tranquilidade, sem abrir mão da segurança financeira que conquistaram. Além disso, queremos apoiar o desenvolvimento de novos profissionais, preparando-os para a continuidade do trabalho e o atendimento de qualidade aos clientes”, explica Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros.

Com a crescente preocupação com a força de trabalho no mercado de seguros, o Projeto Sucessão surge como uma resposta estratégica para garantir a estabilidade e a continuidade do setor, ao mesmo tempo em que oferece uma alternativa segura para os corretores que estão perto da aposentadoria.

“Com essa iniciativa inédita, buscamos não apenas assegurar a transição tranquila dos corretores para a aposentadoria, mas também fortalecer o mercado de seguros, preparando as novas gerações para assumir com excelência a continuidade do trabalho”, finaliza Vilela.