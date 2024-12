Suhai investe em inclusão e aposta no corretor pessoa física

EXCLUSIVO – O mercado de seguros brasileiro passa por grandes transformações e a Suhai Seguradora está atenta a elas. Em maio deste ano, a empresa deu um passo estratégico importante: decidiu aceitar corretores pessoa física em sua carteira a fim de ampliar suas oportunidades de negócios e reafirmar seu compromisso com a inclusão no setor.

Essa decisão vem em um cenário complexo, em que muitos profissionais se veem obrigados a abrir empresas para conseguirem atuar plenamente. Na contramão dessa tendência, a Suhai está determinada a mudar essa realidade e oferecer mais oportunidades aos corretores, como parte de sua missão de democratizar o acesso ao seguro no Brasil.

Desafios e oportunidades para corretores pessoa física

No Brasil, de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados, existem atualmente cerca de 145 mil corretores de seguros ativos. Destes, 43% são corretores pessoa física, uma parcela significativa que enfrenta desafios únicos ao tentar se posicionar no mercado.

Historicamente, esses profissionais, apesar de serem qualificados e autorizados pela Susep, muitas vezes encontram obstáculos ao tentar exercer sua atividade de forma independente. A necessidade de abrir uma pessoa jurídica para atuar como corretor em certos ramos, como o de seguros de automóveis, é um desses desafios, o que acaba por afastar muitos deles desse mercado.

Como explica Eduardo Grillo, diretor executivo comercial da Suhai, “o mercado desaprendeu a lidar com o corretor pessoa física. Por questões tributárias e estruturais, foi criada uma série de barreiras que obrigam esses profissionais a se formalizarem como pessoa jurídica ou a buscarem outros ramos de atuação. Com isso, muitos corretores acabam se posicionando como produtores de seguros e deixam de aproveitar seu verdadeiro potencial empreendedor”.

A Suhai enxerga essa situação de outra forma. A seguradora acredita que esses corretores são essenciais para a expansão do mercado de seguros e, por isso, está determinada a reintegrá-los ao centro das operações, especialmente no ramo de seguros veiculares. “Estamos aqui para mudar essa história. Queremos apoiar esses profissionais e proporcionar a eles uma oportunidade real de crescimento e independência”, afirma Grillo.

Abertura de cadastros: uma estratégia de inclusão

A decisão de aceitar corretores pessoa física é, acima de tudo, uma estratégia de inclusão. A Suhai reconhece que há um grande potencial de crescimento ao incluir esse grupo de profissionais na sua carteira de parceiros.

Até o momento, a empresa já conta com 6 mil corretores pessoa física cadastrados, e as expectativas são de que esse número aumente significativamente nos próximos anos. A aceitação de corretores pessoa física faz parte de uma estratégia maior da Suhai de ampliar sua rede de distribuição e alcançar novos mercados. “Queremos estar ao lado desses corretores e dar a eles as ferramentas e o apoio necessários para que possam atuar com excelência e construir suas próprias carteiras de clientes. Para nós, isso é parte da nossa missão de democratizar o acesso ao seguro”, diz Grillo.

Além disso, a Suhai tem se destacado por sua flexibilidade em oferecer produtos que atendem a perfis de clientes que não encontram aceitação em seguradoras tradicionais. Isso coloca a empresa em uma posição única no mercado, permitindo que ela atenda a uma demanda reprimida e cresça de forma sustentável, enquanto oferece oportunidades para corretores de diferentes perfis.

O impacto para o corretor e para o mercado

A abertura de cadastros para corretores pessoa física também traz um impacto direto para o mercado de seguros como um todo. Esses profissionais, que muitas vezes se veem obrigados a atuar em outros ramos, agora têm a oportunidade de trabalhar com seguros veiculares de forma mais acessível e com menos burocracia. Isso não apenas aumenta as oportunidades para os corretores, mas também beneficia os consumidores, que passam a ter mais opções de profissionais para atendê-los.

Eduardo Grillo explica que a Suhai está comprometida em oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades específicas dos corretores pessoa física. “Nós estamos trabalhando para oferecer produtos com alta aceitação e simplicidade. Sabemos que o mercado de seguros de automóveis pode ser desafiador, especialmente para os corretores pessoa física e estamos aqui para facilitar esse processo, oferecendo soluções que sejam vantajosas tanto para eles quanto para os clientes finais”, afirma.

Perspectivas futuras: crescimento e transformação

O movimento da Suhai em direção à inclusão dos corretores pessoa física faz parte de uma estratégia mais ampla de crescimento. Ao reconhecer o valor desses profissionais e oferecer a eles oportunidades reais de atuação no mercado, a empresa está não apenas ampliando sua base de corretores parceiros, mas também contribuindo para a transformação do setor de seguros no Brasil.

“Queremos que a Suhai seja vista como uma seguradora que não apenas oferece produtos inovadores, mas que também está comprometida com o crescimento e o desenvolvimento de seus parceiros. Estamos aqui para construir um novo mercado, e os corretores pessoa física são uma parte essencial dessa construção”, conclui Grillo.

Com a expectativa de continuar crescendo e ampliando sua participação para melhorar a experiência de todos os corretores parceiros, independentemente do seu perfil, recentemente, a Suhai concluiu a revisão completa da jornada do corretor, desde os canais de atendimento até as regras de comercialização, buscando simplificar e otimizar o processo para todos que trabalham com a seguradora. Essa revisão inclui mais de 50 projetos em andamento, com foco em facilitar o dia a dia desses profissionais.

Uma das iniciativas mais importantes é a segmentação dos corretores, que cria jornadas e experiências personalizadas de acordo com o nível de maturidade do corretor na parceria com a Suhai. Este programa é desenhado para oferecer suporte direcionado para o crescimento e desenvolvimento de cada parceiro.

“Nosso objetivo é garantir que nossos parceiros tenham não só os produtos certos, mas também a experiência certa ao trabalhar com a Suhai”, afirma Eduardo Grillo. “A segmentação dos corretores permite que possamos apoiar tanto os corretores iniciantes quanto os mais experientes, criando uma sinergia com suas necessidades e potencializando a performance de cada um.”

Para a companhia, a decisão de incluir corretores pessoa física em sua carteira é apenas uma das iniciativas que devem ajudar a marca a abrir novos caminhos para o futuro do setor.

*matéria publicada originalmente na edição #302 da Revista Apólice