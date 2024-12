AVLA tem novo superintendente de marketing

A AVLA , insurtech chilena especializada em produtos para o setor B2B, anuncia a chegada de André Andrade Santos como novo superintendente de marketing. Ele vai reforçar a atuação da empresa no Brasil. Com mais de oito anos de experiência no setor, André acumula cases de sucesso com marcas renomadas como Beefeater, Vanish e a empresa de limpeza Veja.

André é formado em Administração pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e possui vasta experiência em gerenciamento de marcas. Ele foi responsável por liderar campanhas de sucesso para a Vanish e desempenhou papel fundamental no reposicionamento de marca e no desenvolvimento do ecossistema de comunicação e valor de Veja Limpeza.

Antes de assumir a nova posição na AVLA, Santos gerenciou todo o portfólio de medicamentos isentos de prescrição (OTC) da CIMED, liderando diretamente mais de 22 marcas, entre elas líderes de mercado como Cimegripe, Ambroxmel e Loratamed.

O novo superintendente de marketing da insurtech chilena considera que sua experiência em cases de sucesso será essencial para o desenvolvimento de novas ações e para o fortalecimento da marca AVLA junto ao consumidor brasileiro.

“Estou muito honrado em assumir essa missão em uma gigante do ramo de seguros como a AVLA, ao lado de um time de profissionais excepcional. Creio que toda a bagagem que trago de bens de consumo vai nos ajudar a ampliar o alcance da nossa marca e seguir trazendo inovações para este mercado tão desafiador e cheio de nuances”, celebra Santos.