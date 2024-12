Bradesco Seguros se reúne com fornecedores de peças do seguro auto

A Bradesco Auto/RE realizou mais uma edição do Workshop com Fornecedores de peças do seguro auto. O evento aconteceu na segunda-feira (25), na sede da Seguradora no Rio de Janeiro (RJ) e reuniu mais de 200 fornecedores, presentes remota ou presencialmente. O encontro debateu, principalmente, o atendimento aos fornecedores e clientes e perspectivas para o próximo ano.

O workshop reuniu parceiros do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Ceará e Pernambuco. Segundo o Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros, Márcio Jordão, a presença de tantos parceiros é de grande importância, visto que o encontro tem foco no aperfeiçoamento e na melhoria contínua.

“Nós trocamos experiências com os nossos fornecedores, apresentamos novidades, discutimos a principalidade do cliente e falamos sobre o que está por vir em 2025. Foi um evento de grande sucesso, com adesão de fornecedores de quatro regiões do Brasil”, afirmou o executivo.

Jordão afirma que mais eventos como este serão realizados no futuro. “Na Bradesco Seguros, o cliente é prioridade. Para que ele fique e se mantenha satisfeita com o nosso serviço, precisamos estar em linha com toda a cadeia produtiva. O Workshop com Fornecedores é fundamental para isso, pois fortalece nosso relacionamento com nossos parceiros e nos faz melhorar nas tratativas que temos com eles”, destacou ele.

Como complemento ao Workshop com Fornecedores, os superintendentes Márcio Jordão e Fábio Frasson, Superintendente da área de Serviços, além do Superintendente Sênior de Operações Carlos Eduardo Oliva, se reuniram com a diretoria do Sindrepa-SP, na terça-feira (26). O presidente da associação, Antônio Fiola, e toda a sua diretoria participaram da reunião, que acontece a cada trimestre.