Troféu Pinhão de Ouro 2024 reconhece destaques do mercado

No dia 30 de outubro de 2024, aconteceu a 20ª Edição do Troféu Pinhão de Ouro 2024, um dos eventos mais importantes do setor de seguros, organizado pelo Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil). A noite foi aberta com a apresentação do ⁠coral do Lar Infantil Sol Amigo, que trouxe ao palco um repertório diversificado sob a regência da maestrina Dulce Primo.

Assim como nas edições anteriores, os profissionais e empresas concorreram nas seguintes categorias: Seguradoras do Ano (Vida, Previdência, Saúde, Dental, Benefícios e Demais Ramos), Profissional do Ano (Vida, Previdência, Saúde, Dental e Demais Ramos), Corretora do Ano (Vida, Previdência, Saúde, Dental, Benefícios e Demais Ramos), Assessoria em Seguros e Administradora de Benefícios. A grande novidade deste ano foi a inclusão da categoria Seguradora Destaque Nacional, eleita pelos meios de comunicação, refletindo a importância da visibilidade e do impacto das seguradoras no cenário nacional.

Paula Eckhardt, presidente ISB Brasil

No total, foram premiadas 19 categorias, resultado da pesquisa promovida pelo Instituto e realizada por uma empresa especializada. A diretora de pesquisa, Joceli Pereira, comentou sobre o formato da pesquisa utilizada para as premiações, ressaltando a seriedade do método aplicado por uma empresa independente.

“A pesquisa do Troféu Pinhão de Ouro, graças à metodologia aplicada, contratação de empresa especializada e isenta, e à análise quanti e qualitativa, garante resultados que são ferramenta de inteligência estratégica no desenho de desenvolvimento sustentável do mercado de seguros.”, afirmou.

Em seu discurso, a presidente do ISB Brasil, Paula Eckhardt, enfatizou a importância de valorizar o trabalho realizado pelos profissionais do setor. “Estamos aqui para reconhecer não apenas os vencedores, mas todos que fazem parte dessa cadeia, contribuindo para a segurança e o bem-estar da sociedade”, disse.

Outro destaque da noite foi o já conhecido Troféu Pinhão do Bem, um projeto beneficente que tem como objetivo arrecadar fundos para uma instituição social. Na noite do evento, foram arrecadados R$ 65.300,00, que serão destinados ao Lar Infantil Sol Amigo. O vencedor, Emerson Wan, recebeu como prêmio um quadro do Pinhão do Bem, com uma figura do acervo do Castelo, desenhada pela arquiteta Amanda Nacif. Além disso, o vencedor ganhou a experiência inesquecível de passar uma noite em uma das suítes do Castelo do Batel.

A noite ainda contou com a homenagem “Destaque Mulher Segura”, que reconheceu a trajetória inspiradora de Maria Carmen Iglesias Teixeira, que subiu ao palco e recebeu o reconhecimento de todo mercado de seguros.

Vencedores do Troféu Pinhão de Ouro 2024:

Assessoria em Seguros: Santa Ritta Assessoria

Administradora de Benefícios: Extramed Administradora de Benefícios

Profissional de Demais Ramos: Marlus Mizerkowski – Santa Ritta Assessoria

Empresa Seguradora de Demais Ramos: Porto

Empresa Corretora de Demais Ramos: Madalozzo Corretora de Seguros

Profissional de Dental do Ano: Angela Orsolin – Bradesco Seguros

Empresa Seguradora / Operadora de Dental: Dental Uni

Empresa Corretora de Dental: Health Corretora de Seguros

Profissional de Saúde do Ano: Tina Rocha – Santa Ritta Assessoria

Empresa Seguradora / Operadora de Saúde: Bradesco Saúde

Empresa Corretora de Saúde: America Brocker

Profissional de Previdência: José Gouveia Jr – Icatu Seguros

Empresa Seguradora de Previdência: Icatu Seguros

Empresa Corretora de Previdência: Niners Corretora de Seguros

Profissional de Vida: Renata Santos – Metlife

Empresa Seguradora de Vida: Porto

Empresa Corretora de Vida: Iguaçu Seguros

Empresa Corretora de Benefícios: Magicel Consultoria em Risk e Pessoas

Empresa Seguradora Destaque Nacional: Bradesco Seguros