Wiz Co registra R$ 120,8 mi de lucro líquido

O Grupo Wiz Co (B3: WIZC3), corretora de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, obteve no terceiro trimestre de 2024 um lucro líquido consolidado Ajustado de R$ 120,8 milhões, 12,6% a mais do que os R$ 107,3 milhões alcançados no terceiro trimestre de 2023. Levando em conta os nove primeiros meses de 2024, os números são ainda melhores, com R$ 323,3 milhões de lucro, 28,9% acima dos R$ 250,8 milhões do mesmo período de 2023.

O segmento de seguros também foi destaque no terceiro trimestre de 2024, com R$ 937,8 milhões de prêmios emitidos, recorde da empresa em um trimestre. O resultado registra um crescimento de 21,7% diante do mesmo período de 2023.

Também levando em conta o intervalo entre janeiro e setembro, os números de 2024 são ainda mais favoráveis: R$ 2,6 bilhões contra R$ 1,9 bilhões nos nove meses do ano anterior, um aumento de 32,8%. A receita do segmento também apresentou uma evolução significativa, 24,6% acima do terceiro trimestre, atingindo R$ 151,2 milhões.

O Grupo ainda apresentou um crescimento de 27,6% na receita líquida no segmento de créditos e consórcios em relação ao terceiro trimestre de 23, com EBITDA de R$ 28,3 milhões, 49% acima do mesmo período do ano anterior.

O resultado reflete o bom desempenho da operação da Promotiva, que teve um crescimento de 38,2% e atingiu R$ 32 milhões em receita líquida entre julho e setembro, o maior da história da unidade, e da Wiz Parceiros, que também superou os números do ano anterior e atingiu R$ 10,4 milhões em receita.

“Se eu tivesse que escolher uma única palavra para representar nossas últimas divulgações de resultados, certamente seria consistência. Ainda que o cenário macroeconômico brasileiro apresente desafios, temos demonstrado resiliência e flexibilidade para superar adversidades e construir resultados sólidos. Mesmo em um trimestre onde a Taxa Selic voltou a subir, conseguimos entregar recordes históricos tanto em nosso segmento de Seguros, quanto em Crédito e Consórcios”, celebra Marcus Vinícius de Oliveira, CEO do Grupo Wiz Co.

Mais um dado que merece destaque é o EBITDA Consolidado Ajustado de R$ 187,6 milhões, crescimento de 17,8% em relação ao terceiro trimestre de 23. Já o Lucro Líquido Ajustado no período foi de R$ 120,8 milhões, 12,6% superior em relação aos mesmos três meses de 2023. Ambos dados ficam melhores se comparamos o intervalo de janeiro a setembro de 2024 e 2023. Nos nove primeiros meses deste ano houve um crescimento de 25,7% no EBITDA Consolidado Ajustado e de 28,9% no Lucro Líquido Ajustado em relação ao ano passado.

Além dos ótimos números, a Wiz Co apresenta composição da Receita Líquida cada vez mais independente da Caixa. Em 2018, a venda e o run-off da Caixa correspondiam a 83% de toda a receita. Esse número foi baixando ano a ano e, no terceiro trimestre de 24, representa apenas 20%. A receita da Wiz Co atualmente é diversificada, além do run-off da Caixa, a composição dela é 56% proveniente do segmento de Seguros; 15% vindo de Créditos e Consórcios; e 9% do setor de Serviços.

Avanços da Wiz Pro

O terceiro trimestre de 24 está novamente repleto de avanços na Wiz Pro, plataforma tecnológica completa de propriedade da Wiz Co. Durante o trimestre, foram desenvolvidas novas funcionalidades nos três módulos que compõem a ferramenta – vendas, gestão e operações. E a solução passou a fazer parte da rotina comercial de seis unidades do grupo: Paraná Seguros, Promotiva, Omni1, Wiz Concept, Wiz Conseg e Wiz Parceiros.



“No módulo de Vendas, evoluímos os processos de consulta de margem, melhoramos o catálogo de produtos, refinamos a gestão de carteira e implementamos geração de link de pagamento de assistências para envio ao cliente final por e-mail e Whatsapp. Em Gestão, melhoramos a gestão de força de vendas. Já em Operações, disponibilizamos o módulo de atendimento omnichannel, criamos fluxos automáticos para renovações e evoluímos a estrutura de credenciamento”, comenta Marcus Vinícius de Oliveira.

Redução da dívida líquida

A Wiz encerrou o terceiro trimestre de 24 com uma dívida líquida de R$ 447,7 milhões, uma redução de R$ 168 milhões em um ano (-37,5%), e R$ 64,6 milhões a menos em comparação com o segundo trimestre de 2024 (-14,4%). Essa queda brusca na dívida da empresa se deve, principalmente, ao cronograma de pagamento que foi planejado e vem sendo cumprido.

Participação na Bmg Corretora

Há uma semana, a Wiz Co divulgou comunicado ao mercado informando sobre a operação que formalizou o exercício da opção de compra, pelo Grupo, de quotas representativas de 9% do capital social da Bmg Corretora. Desta forma, a Wiz se posiciona com 49% do capital social da unidade de negócio.

A transação está alinhada à visão de crescimento do Grupo Wiz Co no contexto de ampliação e diversificação de suas unidades de negócios, especialmente em canais com alto potencial de rentabilização por meio da comercialização de produtos de seguridade e financeiros, explorados com o know-how e expertise da Wiz.