Última etapa da campanha Fecha com a Porto termina em dezembro

A “Fecha com a Porto“, uma das campanhas mais desejadas do ano para corretores parceiros da Porto, já concluiu suas duas primeiras etapas e agora está em sua fase final. Realizada de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, a ação tem se destacado por oferecer experiências exclusivas a corretores em todo o Brasil.

A campanha, que visa promover o cross-selling entre as verticais e diversificar os negócios na carteira dos corretores, possui abrangência nacional e é estruturada por regiões e grupos de produção. Isso garante que corretores de todos os portes, desde pequenos até grandes parceiros da Porto, tenham acesso a oportunidades iguais e sejam incentivados a expandir seus negócios.

Nessa etapa final, que reúne um consolidado de janeiro a dezembro, 95 corretores têm a chance de concorrer a uma viagem exclusiva em 2025. Para participar, é necessário que o corretor confirme sua participação na campanha, caso ainda não tenha feito. Além disso, é fundamental atingir a pontuação mínima em pelo menos duas das verticais e acumular o maior número de pontos para garantir um lugar no pódio. Os premiados poderão aproveitar essa experiência levando um acompanhante.



Experiências exclusivas marcam as etapas anteriores

Durante a primeira etapa, realizada de janeiro a abril, 380 corretores foram presenteados com momentos exclusivos no Cirque du Soleil CRYSTAL, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os ganhadores aproveitaram um dia especial na área VIP da Porto, com direito a um par de ingressos — um para o corretor e outro para um acompanhante. Além disso, no Grupo Aston Martin, 25 corretores vivenciaram uma experiência única no Fairmont Copacabana. Com direito a acompanhante e também ao Recital de 30 anos de carreira de Andrea Bocelli, exclusivo para convidados.

No início de novembro, a segunda etapa da campanha, realizada de maio a agosto, premiou 190 corretores e seus acompanhantes com uma experiência exclusiva no Grande Prêmio de Fórmula 1, contemplando ao todo 380 pessoas com essa vivência inesquecível.

Dentre os premiados, 10 ganhadores e seus acompanhantes do Grupo Aston Martin tiveram acesso à experiência no Paddock durante o sábado e o domingo. Já 72 ganhadores e seus acompanhantes dos grupos Ferrari e Mercedes desfrutaram da experiência na Vila Porto, também no sábado e no domingo, enquanto 108 ganhadores e seus acompanhantes dos grupos McLaren, Williams e Alpine tiveram acesso à Vila Porto no domingo.

A experiência também incluiu transporte de ida e volta e um Starter Pack especial, contendo uma camiseta exclusiva da campanha, boné, sacochila, power bank e um colecionável de ganhador da segunda etapa, tornando o evento ainda mais memorável.

Atualmente, a Porto conta com mais de 37 mil corretores parceiros, profissionais que possuem o conhecimento técnico necessário para identificar os melhores produtos e serviços de forma personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada cliente. Com essa iniciativa, a companhia reafirma seu compromisso em valorizar e reconhecer a dedicação e o esforço desses profissionais de maneira inovadora.