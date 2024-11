Tokio Marine escolhe Dedalus para projeto de governança e arquitetura de dados 

A Tokio Marine é a mais nova cliente da Dedalus, líder em serviços de Cloud e Data & AI. A empresa de tecnologia irá realizar uma consultoria focada em três temas, considerados fundamentais para estabilizar e alinhar a jornada de dados: tecnologia, governança e arquitetura. Inicialmente, a Dedalus realizará uma avaliação para mapear todos os pipelines de dados, desde a origem até a utilização em Power BI, com o objetivo de desenvolver uma arquitetura mais otimizada e performática.

Além disso, será feito um mapeamento do uso dos dados na empresa, criando um guia de governança com normas atualizadas para otimizar processos. Também será implementada uma modelagem dessas informações que integrará as principais necessidades dos usuários aos repositórios de DW (Data Warehouse com informações que podem ser analisadas para tomar decisões mais adequadas), ajustando-os à nova arquitetura.

“Acreditamos que a parceria com a Tokio Marine será um marco na jornada de transformação digital da seguradora, permitindo uma gestão de dados moderna e estratégica, que trará segurança e mais eficiência aos processos da empresa”, afirma Maurício Fernandes, CEO da Dedalus.

A Dedalus possui clientes no Brasil, Argentina e Chile e busca se tornar referência do setor em toda a América Latina, entregando sempre os melhores serviços de planejamento, arquitetura, migração e a gestão contínua das operações de nuvem e dados. Atualmente, a marca conta com mais de 80 clientes em toda a LatAm.