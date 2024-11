Pequenos negócios impulsionam segmento de saúde para PMEs

EXCLUSIVO – Com o avanço significativo de pequenos e médios negócios no Brasil, a Lockton aproveitou as oportunidades para expandir sua atuação no segmento de saúde corporativa para PMEs e microempreendedores. Em 2023, a companhia ampliou sua carteira de clientes em 25%. Sandro Valle, diretor de benefícios – PME da Lockton Brasil vê nesse movimento uma mudança estrutural no mercado.

“Poucas pessoas sabem que a Lockton também oferece soluções para PMEs e MEIs. E, as que possuem conhecimento, tem a percepção de que nossos serviços poderiam ser mais caros devido ao tamanho da companhia, mas a boa notícia é que os preços são tabelados. Além disso, justamente por sermos uma gigante do setor, conseguimos negociar condições ainda mais favoráveis para os nossos clientes”, afirma.

Para o executivo, a reforma trabalhista impulsionou a criação de novas empresas, alterando a dinâmica entre empregador e empregado favorecendo o surgimento de políticas corporativas com menor número de vidas. Segundo ele, a mudança de grandes agências para unidades menores impactou o resultado de algumas operadoras, pois a sinistralidade passou a ser calculada no geral, diluindo o risco. “Porém, com o fim dos planos individuais, o mercado empresarial se expandiu, permitindo a oferta de planos a partir de uma vida”, explica.

Esse cenário criou um campo fértil para a Lockton, que se diferencia ao adotar um modelo consultivo e de atendimento contínuo, destacando-se pela “régua de 100 dias”, uma estratégia que visa engajar novos clientes nos três primeiros meses de contrato e aprimorar a manutenção. “Nossa abordagem personalizada e a integração de recursos tecnológicos permitem que nossos consultores entreguem um atendimento humanizado e eficaz, fortalecendo a satisfação dos clientes”, ressalta Valle.

A aquisição de THB em 2023 ajudou a ampliar a gama de produtos e tecnologias disponíveis para PMEs e permitiu a oferta de serviços adaptados para pequenas empresas com restrições orçamentárias. “Embora os custos dos planos sejam tabelados, realizamos treinamentos contínuos para capacitar nosso time com as opções de planos mais acessíveis, com algumas limitações de cobertura e reembolso. Isso nos permite oferecer soluções de qualidade a preços competitivos”, diz o diretor.

A Lockton também observa uma transformação na percepção dos micro e pequenos empresários sobre os seguros oferecidos pelas grandes corretoras. A companhia se empenha para desmistificar a ideia de inacessibilidade, fortalecendo sua presença junto aos pequenos empreendedores e oferecendo uma estrutura exclusiva para esse segmento.

Valle diz que os próximos passos da empresa incluem a criação de uma equipe comercial dedicada, além de fortalecer parcerias com grandes canais de distribuição, o que projeta um crescimento de 40% para o próximo ano.

O mercado de saúde para PMEs, especialmente no contexto pós-pandemia, continua a evoluir. Valle aponta que a crise no sistema de saúde no final de 2022 incentivou as operadoras a lançar novos produtos com menor custo, como planos sem reembolso ou com coparticipação obrigatória, práticas que, antes, eram menos aceitas pelo público, mas que hoje encontram boa adesão devido ao custo-benefício.