Allianz celebra 120 anos no Brasil

O mês de novembro traz um marco importante para a Allianz Brasil que, no dia 26 de novembro, completou 120 anos de atuação no país. Mercado estratégico para a multinacional, sediada na Alemanha, o Brasil se destaca por sua extensão continental, economia fértil, oportunidades e diferentes realidades – características que, juntas, possibilitam a oferta das mais diversas modalidades de seguros por meio do corretor, principal canal de distribuição dos produtos e serviços da companhia.

“Celebramos este marco com quem nos ajudou e segue nos ajudando a chegar até aqui. E, certamente, os corretores, os segurados e os nossos colaboradores são essas pessoas”, declara Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil. “Essa história centenária demonstra que a Allianz é uma empresa que entende de Brasil, tem compromisso de longo prazo com o país e sempre reconheceu que o consumidor brasileiro confia nos corretores para adquirir seus seguros.”

Entre as 10 maiores seguradoras do Brasil, a Allianz conta com mais de dois mil colaboradores, que atendem a milhões de clientes e a mais de 30 mil corretores parceiros. Para Eduard, no entanto, o papel da Allianz no país vai além do sucesso comercial. “Temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Nós estamos comprometidos com práticas ESG, promovendo diversidade e inclusão em todos os níveis da organização e implementando iniciativas que visam a proteção e apoio às comunidades onde atuamos”, pontua.

Nova jornada pautada em transformação

Em 2024, a Allianz também deu início a um novo capítulo de sua história, focada em uma jornada de transformação, aceleração e crescimento de seus negócios. Segundo Eduard, o objetivo é elevar a companhia a outros estágios de desenvolvimento, contribuindo para que seja referência no setor até 2027. O projeto envolve todos os colaboradores, que identificaram e estão implementando iniciativas que impulsionarão a Allianz, fazendo dela uma empresa com uma cultura de constante melhoria.

“É um projeto que vai gerar mais proximidade, conexão e melhores experiências para corretores e clientes”, explica, destacando que sua atuação enquanto presidente, assim como a toda equipe, seguirá orientada pela excelência operacional, trazendo mais agilidade e eficiência, além de uma aproximação maior com os parceiros de negócios. Para isso, a companhia tem o compromisso de colocar o corretor e o segurado no centro de suas ações.

“Se chegamos até aqui, é porque sempre honramos os compromissos com os corretores e clientes e só temos a agradecer aos nossos parceiros pelos negócios que nos proporcionaram. A solidez e a resiliência financeira da Allianz têm sido e continuarão a ser pilares essenciais para enfrentar diferentes contextos históricos e econômicos”, afirma Eduard. “Nosso legado nos trouxe até aqui, mas é a visão de futuro que continuará nos impulsionando. A transformação que estamos vivenciando é sobre adotar uma nova mentalidade de inovação, fazendo da Allianz Brasil referência no mercado de seguros não apenas pela qualidade de produtos e serviços, mas pela integridade nos negócios, respeito, inovação e impacto positivo para retribuir ao país tudo o que já nos proporcionou”, conclui o executivo.

A Allianz pelo olhar dos colaboradores

Milhares de pessoas ajudaram e seguem ajudando a construir a história de sucesso da Allianz Brasil. Uma delas é Regina Lopes, que completou 35 anos na casa. Ela ingressou na companhia em 1989, como advogada para a criação da área Legal Corporativa. Ao longo dos anos, Regina alçou posições em diferentes áreas e, hoje, atua como diretora estatutária e diretora executiva de Legal Corporativo, Data Privacy e Ouvidoria. “Neste período, tive várias experiências profissionais e participei ativamente de iniciativas estratégicas da companhia, incluindo M&As, mudanças de marca, a criação da ABA (Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz) e o naming rights do Allianz Parque. Todos esses acontecimentos foram impactantes e de muito aprendizado e evolução”, relembra.

Na percepção de Regina, a história da Allianz Brasil reúne credibilidade, confiança e êxito. Para ela, trabalhar na companhia significa ter um alto nível de comprometimento, lealdade, identificação com os valores e objetivos da empresa, além de oportunidades de crescimento e satisfação profissional. “O processo de transformação nos levará a um futuro promissor, fazendo da Allianz uma companhia de preferência para nossos corretores e clientes, com equipes comprometidas com os resultados do negócio.”

Gerente da área de Estratégia de Canais, Ana Ribeiro passou a fazer parte do time após a Allianz aquirir as operações de Automóvel e Ramos Elementares da SulAmérica, em 2020. “Conheci pessoas que foram grandes presentes no sentido de me apoiarem nessa transição. Esses períodos geralmente não são fáceis e eu fui muito acolhida aqui”, diz ela, que vem acompanhando de perto a evolução da seguradora. “Do dia que cheguei até hoje, vejo que a companhia se reinventou. De fato, a Allianz está passando por uma transformação e estou achando bem interessante essa mudança que a companhia se dispôs a fazer.”

João Carlos Jorge soma quase três décadas na Allianz, onde ingressou como office boy da área de Informática e hoje atua como Analista de TI. “A Allianz foi meu primeiro emprego. No início, tive o apoio de uma das secretárias, que me ensinou desde como falar com as pessoas até atender o telefone e colocar o jornal na mesa como o diretor gostava”, diz ele, afirmando que aprendeu muito com essa relação interpessoal. “Foi importante para o meu crescimento e para o desenvolvimento da minha carreira, porque hoje eu lido com pessoas e trato das suas demandas o tempo todo”, explica.

A Allianz também se destaca por contribuir com o protagonismo feminino dentro da estrutura familiar. Colaboradora da companhia há dez anos, Viviane Souza, que atua como subscritora de Agronegócio e Equipamentos, destaca que, por meio do seu trabalho, a Allianz proporciona estabilidade e confiança a sua família. “Hoje, sou a estrutura e a provedora do meu lar. É maravilhoso quando conseguimos dar um conforto maior para as pessoas que a gente ama”, diz. Com um filho de cinco anos em transição escolar, Viviane reforça que o reconhecimento e as possibilidades – entre elas a escolha de uma escola particular e de atividades extracurriculares ao filho – vêm do esforço diário dos colaboradores. “Tudo isso é resultado das sementinhas que plantamos.”

Alan David também está há dez anos na Allianz Brasil, onde iniciou como terceiro na área de Help Desk. Ele conta que foi nesse período em que começou a entender o tamanho da companhia. “Eu conhecia a Allianz por ser fã de futebol e por acompanhar um clube alemão que tinha estádio com o nome da marca, mas não fazia ideia da grandiosidade da empresa e do que ela gerava”, diz ele, que galgou seu crescimento na companhia e hoje é técnico de BackOffice. “Vida longa, bem longa, à Allianz. Pelo esforço de todo mundo que trabalha aqui, meu desejo é que a Allianz continue crescendo e siga entre as maiores seguradoras do Brasil.”