Alexandre Camillo assume Conselho da SegPartners Brasil

O corretor de seguros, ex-presidente do Sincor-SP e ex-superintendente da Susep, Alexandre Camillo, ocupa o cargo de presidente do Conselho da SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB), empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras. Camillo foi eleito por unanimidade em reunião do Conselho ocorrida em 24 de julho.

Construída por um grupo de corretores e para os corretores, a SegPartners tem em seu DNA o propósito de “liberar o corretor e sua empresa corretora do envolvimento operacional e capacitá-los a alavancar uma nova onda de desenvolvimento, com ganho de tempo para explorar a diversidade de produtos e oportunidades de negócios.”

Com sua empresa, Camillo Seguros, Alexandre Camillo é membro da SegPartners desde outubro de 2019, quando passou a se utilizar de serviços compartilhados, gestão da corretora e do negócio, e alavancagem de vendas. Em outubro de 2023, Camillo foi convidado para se tornar membro do Conselho da SegPartners.

“Decidi aceitar essa posição que muito me honra por entender que eu posso colaborar para o desenvolvimento da empresa, dos seus produtos e serviços e, com isso, quem ganha é o mercado. Por ser membro e acionista da SegPartners, como presidente do Conselho vou trabalhar ainda mais para promover melhorias para o corretor e, principalmente, para o consumidor”, declara o novo presidente do Conselho da SegPartners Brasil.

Camillo sucede o executivo Itamar Ziliotto na presidência do Conselho. “Estou na SegPartners desde sua idealização e fundação, há 10 anos. Continuo no Conselho, mas é o momento de dar espaço a novas lideranças”, comenta Ziliotto, agora membro do Conselho. “Com Camillo na presidência reforçamos nosso compromisso contínuo em fortalecer nossa empresa e aprimorar nossos serviços”, afirma.

Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil, ressalta a diversidade de experiência de Camillo, que vem para contribuir com a evolução da SegPartners Brasil. “A trajetória profissional de Camillo é interessante porque tem uma diversidade muito grande. Atuou em seguradora, depois empreendeu como corretor de seguros, e se dedicou à política institucional, chegando a superintendente do órgão regulador. Toda essa bagagem será agregada na função de executivo em nossa empresa”.