Apostas esportivas de funcionários é preocupação nas empresas

Três em cada dez empresas estão preocupadas com as apostas esportivas de seus funcionários. É o que aponta levantamento da It’sSeg, da Acrisure, realizado com 205 empresas de diversos portes e setores. Segundo a consultoria, desde agosto há uma demanda maior das empresas por palestras, orientações e apoio psicológico.

“Nossos clientes estão muito interessados em entender como devem lidar com esse tipo de questão. Na maioria dos casos, eles querem entender o que devem fazer para orientar os funcionários onde trabalham e preveni-los de qualquer tipo de vício em jogos e apostas online”, explica Danilo Nakandakare, médico e superintendente de gestão de saúde da It’sSeg.

Segundo Danilo, os principais impactos que o jogo excessivo pode causar em uma pessoa são dependência, prejuízo financeiro e comprometimento da saúde mental.

“Pessoas que fazem disso um hábito acabam não percebendo que essa prática está desencadeando um vício. Essa dependência pode causar uma série de problemas, como alto endividamento, ansiedade, estresse, depressão, afastamento social, perda de produtividade e até desinteresse pelo trabalho”, alerta.

Segundo o especialista, pessoas que estão imersas nessa onda incessante de apostas muitas vezes apresentam comportamentos inadequados e fora dos padrões de um ambiente de trabalho saudável. Os principais sinais de alerta são:

– Fique atento a comportamentos atípicos: uso excessivo de celulares e conversas sobre apostas, somados à queda de rendimento ou aumento do absenteísmo, podem indicar problemas com apostas online.

– Solicitações financeiras frequentes: solicitações de adiantamento de salário ou pedidos de empréstimo podem indicar dificuldades financeiras causadas pelo jogo.

– Demissão voluntária: isso é raro, mas algumas pessoas podem achar que deixar a empresa oferece uma “solução rápida” para suas dificuldades, como usar o fundo de indenização para pagar dívidas.

Algumas ações podem ajudar a inibir ou minimizar esse tipo de comportamento nas empresas. Wallace Souza, coordenador de promoção de saúde e bem-estar da It’s Seg, oferece algumas recomendações:

1. Conscientização contínua:

É importante manter a conscientização sobre o impacto das apostas esportivas com palestras e materiais educativos que abordem riscos financeiros e emocionais.

2. Ofereça suporte:

Forneça suporte por meio de parcerias com consultores financeiros para ajudar na reestruturação das finanças, além de fornecer informações sobre benefícios e programas de apoio psicológico.

3. Monitoramento:

Implemente um sistema confidencial para que os funcionários possam buscar ajuda sem medo de exposição. Monitore sinais e declarações que possam indicar jogo excessivo ou estresse, para oferecer suporte preventivo.

“É essencial que as empresas estejam atentas aos sinais de problemas financeiros e emocionais que podem afetar seus funcionários. O vício em apostas esportivas é um desafio crescente, mas com o suporte certo, é possível prevenir consequências mais sérias. Ao promover um ambiente acolhedor, oferecer recursos de apoio e educação financeira, podemos ajudar os funcionários a enfrentar essas dificuldades de forma saudável”, conclui Wallace.