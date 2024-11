Sandro Moraes é o mais novo superintendente Sancor Seguros na região de São Paulo, passo estratégico que prevê sua expansão no mercado paulista. Com mais de três décadas de atuação no ramo, o executivo apresenta um histórico de resiliência e criatividade, fundamentais para consolidar a presença da seguradora em um mercado que cresceu 13,7% no primeiro trimestre de 2024.

Conforme ressaltado pelo próprio, o novo cargo representa uma oportunidade de fortalecer laços com profissionais do setor. Ele vê o desafio como empolgante, já que a Sancor Seguros não apenas está em expansão, mas também assume o compromisso de estreitar seu relacionamento com corretores de seguros e parceiros de negócios. Moraes acredita que essa abordagem, marcada pela abertura e colaboração, será essencial para que a companhia entenda de perto as necessidades do mercado local e ofereça soluções mais personalizadas.

A seguradora necessita de uma postura singular na metrópole. Segundo Moraes, o desafio é posicionar a Sancor Seguros em uma região competitiva, demonstrando aos clientes e parceiros que a empresa não só garante segurança, mas também oferece valor extra por meio de serviços inovadores e feitos sob medida. “Devemos focar em inovações que agreguem valor aos serviços, como soluções personalizadas e tecnologia que melhore a experiência do cliente.”, pontua Moraes.

Além da inovação, ele enfatiza a importância de um relacionamento sólido e confiável com os corretores. “A colaboração próxima e o suporte efetivo são fundamentais para aumentar a satisfação e a lealdade dos nossos parceiros”, comenta. Ainda de acordo com o profissional, o objetivo da Sancor é atrair novos clientes e construir uma base de relacionamento duradouro, visando fortalecer a confiança e a satisfação dos parceiros e segurados.

Com uma visão orientada para a ação e a adaptabilidade, Moraes planeja criar canais de comunicação eficazes e contínuos para ouvir os corretores e parceiros, além de oferecer treinamentos regulares e workshops. “Esses treinamentos permitirão que os corretores compreendam melhor nossos produtos e inovações, o que fortalece o vínculo e garante que eles estejam bem-preparados para atender aos clientes”, explica.

A experiência em enfrentar mudanças tecnológicas e sua habilidade em antecipar desafios o prepararam para conduzir a companhia no mercado paulista. Sandro acredita que uma postura proativa, aliada a resiliência e senso de dono, são qualidades essenciais para o sucesso nessa nova etapa de expansão.