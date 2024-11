Assembleia Legislativa do Paraná homenageia David Novlovski

O executivo David Novloski foi agraciado com Menção Honrosa concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep), por iniciativa do deputado estadual Alexandre Amaro. A honraria foi entregue no dia 21 de novembro, em Curitiba/PR, durante o evento “Sempre Juntos 2024”.

A homenagem reconhece as expressivas contribuições de David ao mercado de seguros ao longo de sua carreira, que já ultrapassa três décadas. Em seu discurso, o executivo expressou gratidão e reforçou seu compromisso com o setor. “Esse reconhecimento reforça meu compromisso de continuar trabalhando com dedicação e integridade. Divido essa conquista com todos aqueles que me apoiam em minha trajetória”, declarou, visivelmente emocionado.

Economista e pós-graduado em Economia de Empresas pela Faculdade Católica de Administração e Economia (FAE), David Novloski possui uma trajetória sólida e diversificada. Ele atuou como diretor em seguradoras nacionais e internacionais, destacando-se pelo desenvolvimento de parcerias estratégicas com corretores e pela promoção de produtos de seguros de vida individuais e empresariais. Seu trabalho tem sido essencial para o fortalecimento e crescimento do mercado brasileiro de seguros.

Além de sua atuação empresarial, David se dedica a atividades institucionais no setor. Foi presidente do Clube de Vida em Grupo do Paraná (CVG-PR) por 16 anos e fundador do renomado Troféu Pinhão de Ouro, que está em sua 20ª edição e é uma das mais importantes premiações do mercado securitário nacional.

Ele também integra a diretoria da Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM), onde promove a inclusão social por meio de seguros acessíveis para populações de baixa renda. Atualmente, exerce o cargo de reitor do Clube da Bolinha do Paraná, que celebrou 62 anos de história em 2024.

David é ainda diretor da DGE Corretora de Seguros, empresa com mais de 10 anos de atuação em diversos ramos do mercado. Ao longo de sua trajetória, tem sido um defensor incansável da disseminação da cultura securitária no Brasil, com ênfase na inclusão social e na democratização do acesso aos seguros.

A Menção Honrosa concedida pela Alep reafirma a relevância do executivo como líder no setor e seu compromisso com o desenvolvimento de um mercado mais justo e inclusivo.