Autovist completa 7 anos com mais de 3 milhões de vistorias feitas

Fundada em 9 de novembro de 2017, a Autovist (uma empresa do Grupo ForRisk) nasceu com a missão de transformar o processo de vistorias digitais para diversos setores, como seguros, consórcios e instituições financeiras, por exemplo. De uma pequena startup com uma visão arrojada, a empresa evoluiu rapidamente para se tornar um nome de referência em qualidade e inovação, expandindo suas operações no Brasil e em toda a América Latina.

Ao longo desses sete anos, a Autovist investiu fortemente em tecnologia e aprimoramento de atendimento, consolidando-se no mercado com uma plataforma robusta e inovadora. Hoje, a empresa não apenas lidera o setor de vistorias digitais no mercado de seguros, mas também ampliou sua atuação para setores como financeiro, consórcios e locação. Sua plataforma se adapta a cada segmento, oferecendo soluções específicas para seguradoras, financeiras, locadoras, portais e startups que necessitam de avaliações ágeis e precisas.

“O que fideliza nossos clientes é o espírito inovador, a dedicação no atendimento e o suporte transparente e ágil que oferecemos diariamente”, afirma Umile Ritacco, diretor executivo do Grupo ForRisk. “Nosso compromisso com o aprimoramento contínuo e a capacitação da equipe é o que nos permite atender cada vez melhor”.

Com novos investimentos em inteligência artificial, prevenção a fraudes e inovações em seu webapp, a Autovist projeta um crescimento ainda maior nos próximos anos, reafirmando sua posição de destaque e excelência no mercado de vistorias digitais.