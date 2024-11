Novembro Azul: mercado de seguros oferece produto voltado para a saúde do homem

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) cerca de 239 mil homens poderão ter câncer de próstata até 2025. A neoplasia é considerada uma doença da terceira idade, visto que a maioria dos casos no mundo ocorre a partir dos 65 anos. Apesar da idade ser um fator de risco, isso não quer dizer que esse público não deva se cuidar desde cedo. E, durante todo o mês de novembro ocorre a campanha Novembro Azul, que visa conscientizar a população sobre a saúde dos homens. Com foco na saúde deles, o mercado de seguros oferece produtos com coberturas especiais que garantem a tranquilidade para enfrentar momentos desafiadores da vida, destinados a homens de todas as idades.

O seguro para a vida oferece as tradicionais coberturas de despesas médicas, hospitalares e odontológicas; por incapacidade temporária; e indenização em caso de morte. “Além disso, o produto também disponibiliza para os segurados a antecipação especial de pagamento em caso de enfermidades críticas para custear o tratamento”, afirma Alessandra Monteiro, diretora técnica da corretora de seguros Bancorbrás.

A diretora ressalta que o seguro é um investimento que pode se tornar um grande aliado e reduzir a lista de preocupações. “Ele pode ser usado em vida e garantir a segurança ao patrimônio e auxiliar os beneficiários”, afirma. “No mercado os clientes podem personalizar a apólice com coberturas complementares para que o segurado possa utilizar imediatamente o recurso financeiro na melhor forma, a partir do diagnóstico de uma doença grave, como o câncer de próstata, por exemplo”.

O cuidado com a saúde deve ser feito durante todo o ano, não apenas nos meses de conscientização. “Sabemos que os homens costumam ter mais receio de buscar ajuda ou atendimento médico quando sentem algo, mas todos devem ficar alerta aos sinais que o corpo manda”, aponta. “O diagnóstico precoce de qualquer doença é o caminho para aumentar as chances de cura”, finaliza Alessandra.