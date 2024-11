MetLife amplia cobertura de doenças graves no seguro de vida individual

A MetLife anuncia a cobertura Doenças Graves Mais Proteção. Com isso, a seguradora passa a oferecer proteção para 32 condições médicas, abrangendo desde doenças raras até as de alta incidência. Com o lançamento, a seguradora passa a oferecer três opções de cobertura adaptáveis às necessidades dos clientes: Básica (com proteção para 8 doenças), Premium (com proteção para 15 doenças) e Mais Proteção (com 32 doenças cobertas).

A novidade chega em um momento de crescimento significativo no setor. Segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os prêmios diretos para cobertura de doenças graves alcançaram R$ 3,97 bilhões no final do ano passado, um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. Na MetLife, 50% das contratações de apólices de vida individuais já contam com a coberturas de doenças graves (Básica ou Premium).

Para Jaime Neto, AVP de produtos da MetLife Brasil, a expansão de portfólio reforça o compromisso da companhia em atender à demanda dos clientes e parceiros por produtos que tenham cada vez mais relevância e protejam em vida.

“Ao oferecer cobertura para 32 doenças, estamos proporcionando uma rede de segurança financeira muito mais ampla para nossos clientes. Isso é particularmente relevante para adultos, que estão no auge de suas carreiras e responsabilidades familiares. Com esta cobertura, é possível enfrentar desafios de saúde inesperados com maior tranquilidade financeira”, comenta o executivo.

Estruturada em quatro combos especializados- Proteção Oncológica, Proteção Cardíaca e Renal, Proteção Neurológica e Crônica e Proteção Hepática e Transplante- a nova cobertura em formato modular permite uma proteção mais abrangente e personalizada, cobrindo um espectro amplo de condições de saúde e oferecendo aos clientes a tranquilidade de saber que estão protegidos contra uma variedade de cenários médicos.

“Sabemos que doenças autoimunes, como Lúpus, têm impactado cada vez mais pessoas no país. E, por isso, é essencial ter um seguro de vida com coberturas que ofereçam suporte financeiro. Garantir que nossos clientes tenham acesso a esse respaldo é fundamental para enfrentar desafios inesperados. Assim, contribuímos para um futuro mais seguro, proporcionando tranquilidade e segurança financeira”, destaca Neto.

Além da ampliação da cobertura, a MetLife permite flexibilização na contratação. A cobertura de Doenças Graves Mais Proteção permite que, mesmo quando um cliente possui uma condição de saúde pré-existente, que possa impedir a cobertura em um módulo específico, ele ainda consiga se beneficiar da proteção nas demais áreas cobertas pelo seguro.

Por exemplo, um indivíduo com histórico de problemas cardíacos, após passar pelo processo de subscrição, ainda poderá ser elegível a obter cobertura para as doenças dos módulos de proteção oncológica, neurológica e crônica e proteção hepática e renal. Esta abordagem amplia significativamente o acesso à proteção financeira robusta, tornando-a disponível para um número maior de pessoas.