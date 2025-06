Parceria Serasa e TEx visa ampliar acesso ao seguro no Brasil

EXCLUSIVO – A Serasa Experian, em parceria com a TEx Tecnologia, anunciou nesta quarta-feira uma nova fase em sua atuação no mercado segurador. Durante coletiva realizada em sua sede, em São Paulo, executivos das empresas apresentaram uma estratégia voltada à democratização do acesso ao seguro, com foco inicial em assistências automotiva, residencial, pet e saúde.

A iniciativa surge a partir de uma pesquisa feita no aplicativo da Serasa, que revelou que 54% dos brasileiros não possuem seguro por não conseguirem encaixá-lo no orçamento, enquanto 40% consideram o “serviço caro”. Diante desses dados, a empresa lançou um novo modelo de jornada digital com produtos de entrada de baixo custo e alta utilidade.

“Estamos criando uma porta de entrada acessível para um público que sempre esteve à margem do sistema de proteção financeira”, afirmou Emir Zanatto, head de seguros da Serasa Consumidor. Segundo ele, o objetivo é tornar o seguro um serviço essencial, com linguagem e preços compatíveis com a realidade da população. A proposta é oferecer assistências que resolvam problemas do dia a dia com contratação rápida e sem burocracia. Ele conta que pelo aplicativo do próprio Serasa SuperApp, o usuário já pode adquirir planos com serviços como guincho 24h, chaveiro, reparos residenciais e cuidados para pets.

Responsável pela infraestrutura da jornada de seguros dentro do app, a TEx será o elo entre consumidores, corretores e seguradoras. A insurtech — adquirida pela Serasa no ano passado — atua como facilitadora do processo de cotação, contratação e gestão de apólices, e agora terá um papel central na expansão da plataforma. “Nossa missão é conectar o consumidor à indústria seguradora. Para isso, precisamos traduzir tecnologia em experiência simples e relevante”, destacou Thais Pfeiffer, diretora de finanças e seguros da Serasa Experian.

Com o modelo B2B2C (empresa para empresa para consumidor), a empresa pretende ampliar a capilaridade dos produtos, utilizando sua base tecnológica para integrar múltiplas seguradoras e distribuidores. “Estamos preparados para escalar com qualidade. A tecnologia da TEx garante fluidez na jornada e suporte para uma operação de grande porte”, completou Pfeiffer.

A nova fase começa com assistências pontuais, mas o plano inclui a oferta de seguros completos — como automóvel, residência e até planos de saúde. O foco é criar familiaridade com o conceito de proteção e, a partir disso, ampliar o portfólio.

Além disso, um dos objetivos da empresa é poder mostrar para aquele consumidor que o seguro é também um aporte para planejamento e segurança financeira futura. “Queremos fazer com aquele consumidor que acabou quitar a sua dívida, possa encontrar no seguro um meio de se planejar e adquirir uma segurança para o futuro. Além de proteger seus bens e em muitos casos a sua família” comentou.

A coletiva também adiantou os próximos passos da nova fase. Após a consolidação das assistências, a Serasa e a TEx devem incluir apólices mais completas na plataforma, como seguros automotivos tradicionais, residencial completo e até planos de vida e saúde. A meta é alcançar especialmente os consumidores das classes C e D, além de trabalhadores informais e autônomos que ainda não contam com nenhum tipo de proteção.

Com o mercado segurador brasileiro projetando crescimento superior a 10% em 2025, segundo dados da CNseg, a movimentação da Serasa junto com a TEx representa uma aposta clara em um segmento em expansão — mas que ainda enfrenta barreiras de linguagem, preço e acesso.

Nicholas Godoy em São Paulo