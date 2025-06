Insurtech Brasil debate IA, distribuição digital e tendências no setor

A 8ª edição do Insurtech Brasil, principal evento de inovação e tecnologia para o setor de seguros no país, será realizada no dia 3 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Ao longo do dia, o encontro contará com cerca de 30 horas de debates, divididos em cinco salas temáticas que abordarão inteligência artificial, novos modelos de distribuição, dados, regulação, corretores e startups.

A inteligência artificial será um dos eixos centrais do evento, presente em diversos painéis sobre subscrição, sinistro, experiência do cliente, uso de dados e desenvolvimento de produtos. As discussões também contemplarão temas como embedded insurance, automação, corretagem digital, risco climático, regulação e o papel de novas tecnologias no setor.

A abertura será realizada às 9h, na plenária principal, com a participação de representantes da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Em seguida, haverá uma mesa com executivos do mercado para discutir as transformações em curso na indústria seguradora.

A sala 1 será dedicada à distribuição, com painéis sobre parcerias, bancos, experiência do cliente e as tecnologias que estão mudando a forma como seguros são ofertados. Já a sala 2 abordará tecnologia, dados e IA, com destaque para temas como seguro conectado, automação e escalabilidade.

Na sala 3, os painéis discutirão regulação, tendências e negócios, incluindo o uso do Pix nos pagamentos, apoio das seguradoras às startups, risco climático e o papel das assistências. A sala 4 será voltada aos corretores e ao impacto das tecnologias no dia a dia dos profissionais, abordando também o perfil do “corretor tech” e o uso de agentes de IA.

A quinta sala será destinada aos novos entrantes no setor, como cooperativas e associações de proteção veicular. A programação inclui debates sobre as mudanças regulatórias, além de sessões com startups que apresentarão soluções voltadas ao mercado de seguros.

A edição de 2025 conta com patrocínio de empresas como TransUnion, Pipefy, Guidewire, Sensedia, Zenvia, Cambridge Mobile Telematics, entre outras, e apoio do ITC Vegas, maior evento global de inovação em seguros.

Serviço:

Insurtech Brasil 2025

📅 Data: 3 de julho de 2025

🕗 Horário: a partir das 8h

📍 Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme – São Paulo/SP

🔗 Inscrições: www.insurtechbrasil.com