Mafpre capacita corretores de seguros para liderança de alta performance

A Mafpre promoveu uma formação intensiva para um grupo exclusivo de corretores de seguros, com foco no desenvolvimento de habilidades de liderança. O objetivo foi preparar esses profissionais para enfrentarem os desafios do mercado, aprimorar capacidades de gestão e maximizar seus resultados.

O programa foi direcionado ao grupo “Corretores Mais”, formado por 22 profissionais de diversos estados que se destacaram pela produção em vendas nos últimos meses. O treinamento buscou fortalecer competências essenciais, como gestão de equipes, ferramentas de comunicação, construção de confiança e a implementação de práticas de melhoria contínua — fatores importantes para o sucesso no ambiente de negócios.

O curso foi estruturado em duas etapas. O primeiro dia foi dedicado à integração e atividades imersivas com experiências indoor, que estimularam a criação de vínculos colaborativos e fortalecidos entre os participantes.

Já o segundo dia focou em conteúdos técnicos, por meio de palestras e dinâmicas que discutiram a importância de um feedback eficiente e da gestão de equipes, sejam elas presenciais, híbridas ou remotas. Todo o curso foi conduzido pela equipe de formação comercial da Mapfre.

Para Oscar Celada, CEO adjunto de Negócios da Mapfre, a companhia tem se dedicado a transformar a capacitação de sua principal força de vendas em uma prioridade estratégica. “Investir no desenvolvimento dos nossos corretores é fundamental para fortalecer nossa atuação no mercado e garantir que estejam prontos para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. Queremos que eles se sintam preparados para liderar com coragem e inovação, porque o futuro do setor depende de pessoas como elas.” afirma o executivo.