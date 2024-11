EXCLUSIVO – Como empresa de seguros de automóveis com conceito de baixo custo do Grupo Porto, a Azul Seguros completa 21 anos no próximo dia 28 de novembro e tem como objetivo trazer novos consumidores para o mercado através da criação de produtos e serviços com a chancela de qualidade do Grupo.

Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros, disse que o projeto da companhia foi incluir os consumidores das classes C e um pouco de D, crescendo sem canibalizar os clientes da Porto. A seguradora possui 8,5% de market share do mercado brasileiro de seguros de automóveis. “Mostramos aos corretores que o nosso projeto era complementar aos produtos de seguro auto da Porto, entregando a qualidade do Grupo a todos os clientes”, conta Pires.

A operação da companhia ainda está no Rio de Janeiro, mas agora há uma integração total com os sistemas do Grupo. “A estratégia do Grupo sempre foi manter a Azul separada, para manter o DNA de cada companhia, do ponto de vista operacional. Sob o ponto de vista estratégico, as empresas sempre ligadas. O low price precisa ser low cost”, ressalta o diretor.

Quando a Azul passou a oferecer o mesmo serviço de assistência da Porto, só que com menos coberturas, a empresa deu um salto. Na hora da decisão de compra o cliente leva em conta outros atributos além do preço e a assistência é sempre um fator importante. A empresa saiu de 80 mil itens, em 2003, para 2,4 milhões, em 2024.

Agora, a empresa lançou o seguro por assinatura para automóveis, com objetivo de atrair pessoas que talvez não tenham condições de comprar um produto mais completo, ou que tenham um veículo mais antigo. “O mercado paralelo de seguro de automóveis é fruto de pessoas que saíram do mercado segurador e também das pessoas que encontraram mais acessibilidade nas cooperativas e associações de proteção veicular. Estudamos muito este fenômeno e lançamos o produto Azul por Assinatura”, explica Pires.

O objetivo desse produto foi levar ao consumidor que não é maduro no seguro, e não está incluído, uma alternativa mais acessível, tanto como preço quanto como compreensão do seguro. O Azul por Assinatura é produto por recorrência, como ocorre com outras assinaturas, que acabam sendo incorporadas às despesas do dia-a-dia. “Criamos uma linguagem e flexibilidade novas, de outros mercados, para estar na cabeça do consumidor”, constata o diretor executivo da Azul.

O Grupo Porto conta agora com quatro marcas em seu portfolio (Azul, Itaú, Mitsui e Porto), com possibilidade para atender públicos diferentes. “Nossa grande força agora é poder realizar ofertas nichadas, mais simples. Facilitamos para que os corretores possam entender a necessidade do consumidor e oferecer o produto mais adequado. Para a Azul, 85% dos consumidores vêm do ‘mercado aberto’, ou seja, novos consumidores ou aqueles que estavam em associações”, finaliza.

Kelly Lubiato